紙餐具回收新制下半年起跑　南投環保局籲餐飲業者即早配合實施

▲自助餐及便當店紙餐具回收新規定，將於下半年正式上路。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣沒有焚化爐，垃圾去化和回收壓力沉重；南投縣環保局呼籲縣內自助餐和便當店業者應依照中央公告在下半年起跑的新制，儘早完成紙餐具回收設施、回收宣導措施和相關標示設置，使民眾在用餐完畢後能配合做好清理、分類、堆疊，回收3步驟，並珍惜食物、降低廚餘量，共同守護環境。

南投縣府環保局指出，縣內共有143家自助餐和便當店，自助餐和便當店提供質輕、容易取得、體積小的紙餐具，供內用民眾盛裝菜餚，但紙餐具含有蠟、塑膠膜或鋁箔，廢棄後若未妥善清理、分類，則多以垃圾型態焚化或掩埋，將會產生環境問題。

環保署目前已訂定「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」草案，並於今年1月預告，明定自助餐和便當店業者如於店內提供民眾以紙餐具（如盒、蓋、盤、托盤、速食容器、免洗餐具等）盛裝菜餚，應執行設置具有分類、堆疊功能的回收設施，並貼上回收種類圖樣和清晰可見的字樣；於營業場所內張貼回收宣導海報、標語、播放回收語音等回收宣導措施；將經分類、堆疊的紙餐具，交由回收業者、資收個體業者等。

南投環保局另引聯合國統計數據，指全球每年扔掉約13億噸食物，而台灣每年廚餘回收量近50萬公噸，若用廚餘桶堆起約達1.1萬座台北101的高度，食物浪費情形嚴重。

環保局呼籲民眾透過5種方式實踐「零剩食行動」：1.在家煮飯做菜的量剛剛好，吃多少煮多少；2.在外飲食適量的點餐方式，吃多少點多少；3.吃在地、食當季，健康低碳飲食；4.上網搜尋剩食回收管道，例：食物銀行、社福機構團體；5.參加剩食社團，將剩食訊息分享在社團上，邀別人一起分享、幫忙吃。

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