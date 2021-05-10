　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

紙餐具回收新制下半年起跑　南投環保局籲餐飲業者即早配合實施

▲自助餐及便當店紙餐具回收新規定，將於下半年正式上路。（圖／記者高堂堯攝）

▲自助餐及便當店紙餐具回收新規定，將於下半年正式上路。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣沒有焚化爐，垃圾去化和回收壓力沉重；南投縣環保局呼籲縣內自助餐和便當店業者應依照中央公告在下半年起跑的新制，儘早完成紙餐具回收設施、回收宣導措施和相關標示設置，使民眾在用餐完畢後能配合做好清理、分類、堆疊，回收3步驟，並珍惜食物、降低廚餘量，共同守護環境。

南投縣府環保局指出，縣內共有143家自助餐和便當店，自助餐和便當店提供質輕、容易取得、體積小的紙餐具，供內用民眾盛裝菜餚，但紙餐具含有蠟、塑膠膜或鋁箔，廢棄後若未妥善清理、分類，則多以垃圾型態焚化或掩埋，將會產生環境問題。

環保署目前已訂定「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」草案，並於今年1月預告，明定自助餐和便當店業者如於店內提供民眾以紙餐具（如盒、蓋、盤、托盤、速食容器、免洗餐具等）盛裝菜餚，應執行設置具有分類、堆疊功能的回收設施，並貼上回收種類圖樣和清晰可見的字樣；於營業場所內張貼回收宣導海報、標語、播放回收語音等回收宣導措施；將經分類、堆疊的紙餐具，交由回收業者、資收個體業者等。

南投環保局另引聯合國統計數據，指全球每年扔掉約13億噸食物，而台灣每年廚餘回收量近50萬公噸，若用廚餘桶堆起約達1.1萬座台北101的高度，食物浪費情形嚴重。

環保局呼籲民眾透過5種方式實踐「零剩食行動」：1.在家煮飯做菜的量剛剛好，吃多少煮多少；2.在外飲食適量的點餐方式，吃多少點多少；3.吃在地、食當季，健康低碳飲食；4.上網搜尋剩食回收管道，例：食物銀行、社福機構團體；5.參加剩食社團，將剩食訊息分享在社團上，邀別人一起分享、幫忙吃。

►「ANNA SUI限量童話禮盒」　童話獨角獸、童話美人魚兩款任選

►2麻吉富商藏4直升機...中部偷飛逾6年！組裝黑工也扯淡：準備送學校

►諾富特群聚南投有6人！員工、遊覽車司機、一家4口列居家隔離

►美魔女穿內衣扣扣子「好痛」...綁頭髮得深呼吸　醫：有解啦

►翻盤！日月潭「清朝墓碑」有磨光痕跡　專家初判：百年內產物

►「0分考卷換水煎包」　南投佛心老闆：鼓勵邊緣學生不放棄努力

ET快訊
快訊／晚間死亡車禍！駕駛高速撞機車　騎士當場身亡
福原愛遭指「無情媽媽」　兒女撫養權非爭不可！名嘴揭地獄處境
《火神》浮誇了？消防員忙翻「真實薪水」曝光　網驚：也太低

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

安平警與店家合作加裝監視器　讓竊嫌無所遁形

新北各農漁會新任三首長上任　侯友宜親頒證書賀匾勉勵

「一日小館長體驗」報名開跑　帶隊探索黃金博物館日常

賴清德力推新行政中心黃偉哲放棄！　台南藍軍要求公布南科土地交易紀錄自清

台南永康重測後界址偏移　謝龍介、王家貞質疑土地正義

滿意度非六都第一破紀錄　林右昌感謝市民肯定再衝刺

紙餐具回收新制下半年起跑　南投環保局籲餐飲業者即早配合實施

新生兒專屬生日禮　台東縣政府陪伴家長「育」見幸福

任職台東馬偕15年屆退　牧師潘稀祺出書《李庥傳》

台東幼兒園師生陪伴孤老歡度母親節　18位長輩共享盛舉

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

安平警與店家合作加裝監視器　讓竊嫌無所遁形

新北各農漁會新任三首長上任　侯友宜親頒證書賀匾勉勵

「一日小館長體驗」報名開跑　帶隊探索黃金博物館日常

賴清德力推新行政中心黃偉哲放棄！　台南藍軍要求公布南科土地交易紀錄自清

台南永康重測後界址偏移　謝龍介、王家貞質疑土地正義

滿意度非六都第一破紀錄　林右昌感謝市民肯定再衝刺

紙餐具回收新制下半年起跑　南投環保局籲餐飲業者即早配合實施

新生兒專屬生日禮　台東縣政府陪伴家長「育」見幸福

任職台東馬偕15年屆退　牧師潘稀祺出書《李庥傳》

台東幼兒園師生陪伴孤老歡度母親節　18位長輩共享盛舉

同期回歸的突破與風險！Minnie為(G)I-DLE加分　ITZY「很男團」

安平警與店家合作加裝監視器　讓竊嫌無所遁形

罔腰假孕被高雄地院裁定「不罰」　前男友鳳梨回應：捏了把冷汗

快訊／高雄晚間死亡車禍！駕駛高速撞騎士「機車爆碎」　殘骸散滿地

啥款？萌柴「舌頭頂碗」痞味討食　奴才PO對比照苦笑：被調包嗎

ZARA全新彩妝來了！百元價、蕊芯能替換超划算　130種品項想全包

冷氣一起吹！雅房牆穿「抽風孔」　房東均分電費這樣做

獨／研究驚揭：鼻子越大，陰莖越雄偉！台灣專家「親眼比對」回應了

被民進黨議員質疑「打AZ疫苗沒」？　陳佩琪反嗆：那蔡英文接種了嗎

新北各農漁會新任三首長上任　侯友宜親頒證書賀匾勉勵

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

地方熱門新聞

po網批名店母親節蛋糕太潦草

網路瘋傳　1184案曾到雲林

7歲兒溺斃…母悲痛還原事發經過

確診機師來過　Pilot in Cafe咖啡館有名人造訪

金門撿到飄怪香黑石　價值恐破240萬

金門「藍眼淚」今年大爆發　6追淚地點曝

「乾杯號」到台南船上7人因防疫卡關

台東地瓜酥店驚見屍　警初步調查出爐

北海岸時尚名模走秀登場　富基美引領新風尚

車行國道1號變換車道未打方向燈吃3張紅單

12歲女童罹罕見癌症！賣爆米花籌錢治療

彰化微笑單車交接惹議　暑假確定沒得騎

龜吼漁夫市集推母親節感恩回饋　超值好禮滿載而歸

全台第一個焚化爐新建工程廉政平臺啟動

更多熱門

相關新聞

廢舊家具看到一顆亮晶晶　田尾清潔隊員回收撿到鑽戒

廢舊家具看到一顆亮晶晶　田尾清潔隊員回收撿到鑽戒

彰化縣田尾鄉清潔隊3日到鄉內回收家具，今日一早邱姓清潔隊員在家具床頭櫃找到一枚男性的鑽戒和美式賣場的卡片及多張信用卡，立即向上級報告，鄉長林守政得知後，已經初步聯絡到家具所有人，但為了慎重起見，要求先前往田尾分駐所報案，讓警方確認後再將失物歸還。

拜登減碳承諾超狂　環保神器曝光

拜登減碳承諾超狂　環保神器曝光

全球前三！　台化耐隆回收產能明年Q4單月可達1250頓　

全球前三！　台化耐隆回收產能明年Q4單月可達1250頓　

台南人快看　清潔隊拆床噴6.9萬

台南人快看　清潔隊拆床噴6.9萬

屏警發送LED發光手環　 助千名資源回收長者保平安

屏警發送LED發光手環　 助千名資源回收長者保平安

關鍵字：

紙餐具回收

讀者迴響

熱門新聞

陳水扁變電線人　他嘆：這樣已Ｎ次

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

即／7歲男童溺斃「相驗結果出爐」！

身分證520中2碼　全桌鮑魚吃到飽

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？豁達回應韓網讚爆

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

即／罔腰曬「超音波照」！裁罰結果出爐

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面