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諾富特群聚南投有6人！員工、遊覽車司機、一家4口列居家隔離

▲華航攜手桃市府、國軍化學兵強化環境清消、杜絕病毒傳播。（圖／華航提供）

▲華航攜手桃市府、國軍化學兵強化環境清消、杜絕病毒傳播。（圖／華航提供）

記者高堂堯／南投報導

華航諾富特飯店爆發新冠病毒群聚感染，疫情持續延燒，其中有3案、6人與南投縣相關，造成地方人心惶惶；南投縣衛生局晚間發布澄清聲明，指這6人都未曾與確診者有過接觸、也非確診個案，只是列為居家隔離對象、隔離地點甚至不在縣內，籲請縣民無須過度恐慌。

南投縣衛生局今早於縣務會議上報告，諾富特案與南投相關者有3案6人，第一案為一名縣籍遊覽車司機，負責載送諾富特飯店員工至籍中檢疫所後出現發燒症狀，但長期在桃園工作生活、案發前後並未回到南投與親友接觸；第二案則為前諾富特飯店員工，離職後曾赴南投某飯店工作。

南投衛生局指出，上述2案2人因曾在桃園諾富特防疫旅館工作，才被列為居家隔離個案，且已回到桃園實施居家隔離，也要求第二案的縣內飯店加強消毒、落實員工自我衛生管理。

至於第三案為縣內一家4口，曾於4月24日入住諾富特飯店一晚，因此也被列為居家隔離對象。

南投衛生局強調，以上3案6人都未曾接觸確診者、也非確診個案，但為確保社區和人員安全，仍將其列為居家隔離管理對象，衛生局在隔離期間也將持續注意其健康情形，請縣民勿過度恐慌。
 

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