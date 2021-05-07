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2麻吉富商藏4直升機...中部偷飛逾6年！組裝黑工也扯淡：準備送學校

▲檢警去年搜索查扣廖姓男子未組裝完成的法製Aerospatiale直升機（左）、美製R22 BETA二代直升機（右）。（圖／資料照片）

▲檢警去年搜索查扣廖姓男子已被拆解的R22白色直升機（左）、美製R22 BETA二代直升機（右）。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

中部廖姓男子和陳姓男子購入無牌的美製R22直升機3架、法製Aerospatiale直升機1架，以鄉下鐵皮屋做掩護，並請陳姓黑工幫忙組裝、測試，甚至自行試飛；去年遭查獲後，廖男等人先供稱是購機贈學校教學、又改口測試拖車，檢方認定不合理，日前仍依違反《民航法》將3人提起公訴。

檢警調查，廖男為大陸台商、陳男過去也曾入股南投泰雅渡假村，都頗有財力；廖男早在102年初，就曾透過管道購得美製R22白色直升機1架並私自試飛，至108年11月再以進口零組件為由，自美國購入R22 BETA二代藍色直昇機1架，都藏在南投名間鄉住處的鐵皮倉庫。

▲2男偏鄉藏4架無牌直升機、長期偷組裝偷飛，日前遭檢方起訴。（圖／資料照片）

▲廖姓男子稱未組裝完成的法製Aerospatiale直升機是要贈與學校教學，後翻供指為測試拖車。（圖／資料照片）

廖男爾後委請無牌民用航空器維修廠陳姓工作人員，到府組裝完成第2架R22直升機，再做離地動態平衡測試，並由廖男試駕飛行；陳男則在103年左右購入R22 BETA二代直昇機1架，從當年3月至去（109）年6月，非法飛行超過6年；而在108年8月，他曾將駕機從台中外埔區鐵皮屋中飛往廖男南投住處，請陳姓黑工幫忙維修、測試近半年後，再自行飛回台中。

檢警去年10月23、29日連續發動搜索，先在廖男的南投住處查扣其R22 BETA二代直昇機，以及另一架新購入但尚未組裝完成的法製Aerospatiale白色五人座直升機，以及已被拆解的R22白色直升機等大批零組件，後於陳男台中處所扣得其R22 BETA二代直昇機和相關物件。

▲檢警搜索陳姓男子台中外埔鐵皮倉庫，查扣另一架R22 BETA二代直昇機。（圖／資料照片）

▲檢警搜索陳姓男子台中外埔鐵皮倉庫，查扣另一架R22 BETA二代直昇機。（圖／資料照片）

廖男、陳姓黑工到案後口徑一致，向檢警供稱未組裝完工的Aerospatiale直升機是準備贈與學校作為教學之用，卻提不出與學校接洽的相關資料，爾後又一起翻供表示是要做拖飛機的拖車測試之用；但面對追訊，陳姓黑工卻說漏嘴「我事後才知道是要拖直昇機。」加上該機已安裝引擎等機械物件，而廖男住處地上又有直昇機起降標示、陳姓黑工先前組完機體後都會做離地飛行測試，檢方認定廖男持有直昇機的目的就是「飛行」。

檢方以《民用航空法》第103條「使用未領適航證書之航空器飛航」、104條「未領檢定證及體格檢查及格證而從事飛航」等罪嫌，將3人提起公訴，依任一法條最重都各可處5年以下徒刑，或100萬元以下罰金。

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