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翻盤！日月潭「清朝墓碑」有磨光痕跡　專家初判：百年內產物

▲日月潭「乾隆」字樣墓碑古物日前出水，但確實年份待鑑定。（圖／「日月潭一等高」粉絲專頁提供）

▲日月潭「乾隆」字樣墓碑古物日前出水，但確實年份待鑑定。（圖／「日月潭一等高」粉絲專頁提供）

記者高堂堯／南投報導

日月潭水位因久旱而水位大降，許多陳年古物也隨之在乾涸的潭岸現身，當地船家日前就在大竹湖地區發現一只疑似立於清朝道光帝年間、歷時達275年的墓碑，引起地方人士和文史圈討論；但有學者現勘後，發現碑面有磨光痕跡，初判僅是百年內產物，南投縣文化局則表示將委請具公信力的專家和單位進一步鑑定。

台師大台灣史研究所長張素玢昨（1）日親赴南投，至日月潭畔勘查該只墓碑古物；碑面上依上至下、右至左的順序，依序刻有「永屯」、「乾隆丙寅年修」、「蔡公諱天牌佳城」、「陽男子孫立石」等碑文，而乾隆丙寅年為乾隆登基第11年，換算西元為1746年。

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▲日月潭墓碑古物年份待鑑定。（圖／「日月潭一等高」臉書粉專提供）

▲日月潭「乾隆」字樣墓碑古物日前出水，但確實年份待鑑定。（圖／「日月潭一等高」粉絲專頁提供）

據張素玢指出，該碑面有磨光痕跡，研判是後代加工修復、依據舊碑文重新雕刻，屬於近代約百年內的作法，該碑產生的確實年代尚待考據。

▲日月潭墓碑古物年份待鑑定。（圖／「日月潭一等高」臉書粉專提供）

▲日月潭「乾隆」字樣墓碑古物日前出水，但確實年份待鑑定。（圖／「日月潭一等高」粉絲專頁提供）

日月潭周邊日前還發現另一只刻有「道光二十三年」等碑文，疑為178年前古物的墓碑；南投縣文化局指出，針對這些「出水」的古文物，都已提報中央文化部進行審議，未來將委請具備公信力的學者和專家鑑定，才能判斷是否能列為法定文化資產、進一步執行文資保護措施。
 

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