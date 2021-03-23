屏警發送LED發光手環　 助千名資源回收長者保平安

▲屏東警分局送LED發光手環給資源回收長者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣境內有1千多位從事資源回收工作，其中65歲佔一半以上，他們經常徒步穿梭街道，屏東警分局日前將獲贈的LED發光手環1000個轉送給他們使用，也呼籲駕駛人於夜間、清晨行駛，減速慢行，確保交通安全。

據屏東縣環保局統計資料，縣境內有1千多名資源回收工作者，其中年齡65歲以上佔總數52％，由於工作性質關係，經常步行穿梭於車水馬龍的街道，成為道路高使用族群。

警方分析原因，資源回收工作者經常於清晨、黃昏或夜晚外出工作，且礙於經濟窘迫，裝載回收物的交通工具未裝設燈光與反光裝置或服裝過暗，導致車輛駕駛人視線誤判而引發車禍，因此加強其識別度成為防制交通事故防不容緩的工作。

屏東警分局日前獲「警聯軍有限公司」致贈LED發光手環1000個，立即發送給轄內資源回收工作者以及年長者，LED發光手環可戴在手上、扣於後腰帶或掛在包包上，提升於夜間或清晨行走的能見度，對於後方行駛之車輛有警示的作用，盼能有效降低行人交通事故發生率。

警方呼籲汽機車駕駛人，於夜間及清晨等視線不佳時機，行駛於道路務必「減速慢行」，確保交通安全。

►Her今天推出「Apple Watch Series 6(GPS)44mm藍色鋁金屬錶殼+海軍深藍色運動錶帶」原價13900元，特價13199元