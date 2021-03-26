台南人快看！清潔隊拆廢棄床「噴出6.9萬元」　他驚：誰的私房錢

▲台南清潔隊拆割廢床墊，突然噴出6.9萬現鈔。（圖／台南市環保局）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市政府環保局清潔隊今年開始，幾乎每月都有從廢棄傢俱發現珠寶、黃金及現金紀錄，當地北區清潔隊26日下午在拆解一個廢棄彈簧床時，布料內才割開就噴出一大疊藍色新台幣，全部都是民國70年代舊版紙鈔共6萬9000元，目前已經送交警方保管，希望可以盡快物歸原主。

事件發生在26日下午2時許，7名清潔隊員分2組執行拆彈簧床墊工作，才剛開始工作沒有多久，突然一片片紙張就從床墊內噴了出來，引發眾人一陣驚呼，接著發現每一張都是1000元新台幣，並且是民國70年代的舊版本紙鈔，全部總共6萬9000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南清潔隊拆割廢床墊，突然噴出6.9萬現鈔。（圖／台南市環保局）

北區清潔隊長蘇義松指出，他從事環保工作以來，還是第一次看見床墊藏錢，起初還真的不明白「民眾怎麼能將錢藏入彈簧床墊」，後來才知道原來早年的彈簧床包覆的外圍，有一些會設置拉鍊可以拉開，也因此成為藏私房錢的好地方，不過這一個噴錢的彈簧床墊，只知道是從北區回收的，究竟何時回收來的已無可考。

蘇義松透露，拾獲的錢目前已經全部送交警方，希望可以盡快物歸原主，如果真的找不到失主，最後都會收歸國庫所有。環保局長謝世傑則表示，今年安定區、北區、歸仁區、東區及仁德區等，均有拾獲到錢財的紀錄，同仁面對財物不貪不取精神可貴，都會循例敘獎。