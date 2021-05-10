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「0分考卷換水煎包」　南投佛心老闆：鼓勵邊緣學生不放棄努力

▲水里水煎包攤車業者陳天祥推「0分考卷換水煎包」活動，鼓勵地方孩子們不放棄自己、努力開創自己的未來。（圖／陳天祥提供）

▲水里水煎包攤車業者陳天祥推「0分考卷換水煎包」活動，鼓勵地方孩子們不放棄自己、努力開創自己的未來。（圖／陳天祥提供）

記者高堂堯／南投報導

考100分的好學生人人愛，但考0分就是壞學生不用關心嗎？水里鄉水煎包業者陳天祥不這麼認為，去年起推出「0分考卷換水煎包」活動，鼓勵不愛念書或功課差的學生不要放棄自己、努力向上；陳天祥說，至今尚未有人來兌換，但已趁機將一些邊緣少年勸回正途，覺得相當欣慰，活動也會續辦下去。

陳天祥在水里國中旁設餐車賣現做水煎包、蔥油餅等食品已超過10年，但他發現當地學生向學風氣逐年下滑、甚至有不少誤入歧途，去年5月7日過生日時突生想法，在臉書社團上PO文宣布，只要是水中學生憑期中考任一科0分考卷，就能到攤免費兌換一份50元、12顆的小水煎包。

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▲陳天祥去年在臉書社團PO文推出「0分考卷換水煎包」活動。（圖／翻攝自陳天祥個人臉書）

▲陳天祥去年在臉書PO文推出「0分考卷換水煎包」活動。（圖／翻攝自「我是南投人...更是水里人」臉書社團）

陳天祥回憶，自己也是水里國中校友，當年被編入升學班，成績始終殿後，但他從未自我放棄，有一次考卷上沒半題會寫、眼看就要抱鴨蛋，他仍把所有考題照抄一遍，最後老師給了他2分的同情分數；他也早早立定志向、學取一技之長，多年來把水煎包生意做得有聲有色。

因此，陳天祥為這次活動設定「不能交白卷」的前提，而且限定為任何一次段考考卷、限本人來領取，用意是希望學生們體會考0分並不可恥，最怕的是自我放棄，只要肯繼續努力用功學習，人生行行出狀元，不是唯有讀書高。

▲水里水煎包攤車業者陳天祥推「0分考卷換水煎包」活動，鼓勵地方孩子們不放棄自己、努力開創自己的未來。（圖／陳天祥提供）

▲水里水煎包攤車業者陳天祥推「0分考卷換水煎包」活動，鼓勵地方孩子們不放棄自己、努力開創自己的未來。（圖／陳天祥提供）

陳天祥笑稱，其實從去年到現在，並沒有學生真的拿0分考卷來換水煎包，倒是吸引很多個性叛逆的少年來買水煎包，還抱怨「我起碼還考20、30分，能不能換啦？」他總是趁機勸戒他們要努力向上、不要走歪路，果然有些同學畢業後還回來找他聊天，說自己在建築工地工作、賺取正當收入，讓他非常感動。

▲水里水煎包攤車業者陳天祥推「0分考卷換水煎包」活動，鼓勵地方孩子們不放棄自己、努力開創自己的未來。（圖／陳天祥提供）

▲水里水煎包攤車業者陳天祥推「0分考卷換水煎包」活動，鼓勵地方孩子們不放棄自己、努力開創自己的未來。（圖／陳天祥提供）

陳天祥今年同樣在生日當天於臉書社團PO文，並把對象擴大至水里地區國中小、高中職學生，未料卻遭致當地家長網友抗議，誤會他是鼓勵學生考0分換好康，要求他刪文或修改「用100分考卷兌換」規則等；他不以為意，表示自己「救一個是一個」，仍會繼續用這種方式教育地方的孩子們。

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