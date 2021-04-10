　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

日月潭文武廟平安龜既原石文創展落幕　作者林進義獲票選人氣王

▲日月潭文武廟平安龜原石文創展落幕，參展作品精緻可愛。（圖／日月潭文武廟提供）

▲日月潭文武廟平安龜原石文創展落幕，參展作品精緻可愛。（圖／日月潭文武廟提供）

記者高堂堯／南投報導

日月潭文武廟於農曆新年期間舉辦「開運延壽平安龜暨原石文創展」活動，並舉辦人氣票選，票選出前三名作者，並各提供一隻原創平安龜贈送給3位幸運者；國姓鄉原石收藏家和業餘石雕創作者林進義，最後以266票榮獲本次展覽人氣王。

本次聯展於2月12日起跑，至28日落幕，展期共計18天；廟方指出，共吸引2萬人次參觀，參與人氣作者投票總數為1784人次，參觀遊客對多樣鬼斧神功的作品都相當激賞、驚豔，並仔細品味比較、票選喜愛的作者，活動結束後即封箱計票並剔除重複投票，有效票數共計1784票，結果林進義獲最高的266票，羅正煌以154票為次，第3名為周文來117票。

50歲的林進義出身南投國姓鄉，他表示從小熱愛雅石，長大後無師自通、從事業餘創作，認為台灣的美麗原石是上天的贈禮，收藏原石也相當於收藏這片土地的記憶。

廟方也介紹2、3名得主，43歲的羅正煌是南投縣埔里人，自中學時期即參加學校所成立的「玩石社」，並師承國家工藝大師陳純輝，為台灣原石刻龜的先驅，曾獲邀到對岸廈門展覽，致力開創台灣原石創作價值；68歲的周文來為這次展覽最為資深的前輩，從事原石藝術創作長達50年，也曾遠赴中國推展台灣原石文創藝術，其作品深受日本大陸愛好人士收藏。
 

►范冰冰愛用而爆紅　全臉、全身都能用

►2煞剝光護理師僅留內褲！還原金龍山洗劫現場　雙手反綁腫脹發黑

►日月潭台灣鯛集體衝水面狂張口！船家說沒見過...專家曝兩種可能

►潭面淨空！日月潭2碼頭今起封閉　人氣茶葉蛋業績不到1成

►22歲男入手賓士敞篷3分鐘就悲劇　自撞分隔島車頭全爛秒拖進廠

ET快訊
和遭擄殺甜姐兒是好友！禮儀師見她屍體崩潰：才說好下個月再見
張柏芝被女星出賣「無P照」！真實線條現形網一看全怒了
台大醉月湖「公鵝慘遭宰殺」　冷血男拎脖子逃離
快訊／新婚甜姐兒遭擄棄屍！屏東變態男「惡行重大」遭羈押禁見
被罵「朽木不可雕也」國中妹神報復！老師見成績單臉垮媽傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

玉山多處山屋蓄水瀕竭　玉管處籲山友事先做好飲水管理計畫

日月潭文武廟平安龜既原石文創展落幕　作者林進義獲票選人氣王

台南市區漁會理事長選舉　林士傑成功當選理事長

新北落實行動治理前進新莊、樹林　侯友宜傾聽基層各方意見

女復健後趴趴走忘了回家路　金山警M-Police人臉辨識助返家

把愛傳遞下去　新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資

快訊／大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖….神轎4分鐘快速通過展開

林口有機村青農進軍百貨商場　週末葉菜9折打卡再送百合苗

視察安定溪尾滯洪池環境周邊改善工程　黃偉哲承諾改善住得更安心

桃園疫苗使用率約5成　接種對象4／12起再擴大

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣！」　6點澄清老公帶嫩模回家

玉山多處山屋蓄水瀕竭　玉管處籲山友事先做好飲水管理計畫

日月潭文武廟平安龜既原石文創展落幕　作者林進義獲票選人氣王

台南市區漁會理事長選舉　林士傑成功當選理事長

新北落實行動治理前進新莊、樹林　侯友宜傾聽基層各方意見

女復健後趴趴走忘了回家路　金山警M-Police人臉辨識助返家

把愛傳遞下去　新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資

快訊／大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖….神轎4分鐘快速通過展開

林口有機村青農進軍百貨商場　週末葉菜9折打卡再送百合苗

視察安定溪尾滯洪池環境周邊改善工程　黃偉哲承諾改善住得更安心

桃園疫苗使用率約5成　接種對象4／12起再擴大

吳念庭續扛西武先發5棒　對決羅德美馬學

豪勁首戰邦威　運彩開盤看好悍將

韓網推到爆！5個必追「減肥食譜」IG帳號　照著吃一個月絕對瘦

約基奇生涯第54次大三元　金塊延續8連勝斷馬刺

一德洋樓半日偽出國　台中林懋陽故居飄濃濃歐亞風情

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

竟然是妳！與遭擄殺甜姐兒結緣　禮儀師嘆：才說好下個月再見

俄國警告恐爆發全面戰爭！　派軍集結邊境卻控「是烏克蘭想動武」

謝國城少棒／苗栗不再是棒球沙漠　盼縣府支持少棒組代表隊

喵車隊升級兜風去！後座塑膠籃➝木盒　飼主：現在要坐8+2隻

「7kg肥貓鬧鐘」凌晨狂踏　奴才崩潰：我快往生了

地方熱門新聞

大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖

工人今彩539同號買3張中1200萬

女忘了回家路　金山警M-Police人臉辨識助返家

大甲媽深夜起駕　2層樓高天燈求平安

藝人「黑面」大兒子林俊毅獲國光獎章　總統接見

台南萬佛寺接駁車本周持續加開

台南市區漁會理事長選舉林士傑當選

桃市勞動局展開首波台鐵工程檢查

阿北外出散步身影消失「躺田地2小時」

新北行動治理前進新莊樹林　侯友宜傾聽基層聲音

迎大甲媽！頂新有床有冷氣可充電

黃偉哲承諾改善建設住得更安心

板橋轉運站正式營運　銜接4鐵轉乘方便

觀音白沙岬燈塔　將成桃園第二座國定古蹟

更多熱門

相關新聞

日月潭變「蔚藍海岸」！水位直降空拍照卻超美

日月潭變「蔚藍海岸」！水位直降空拍照卻超美

半世紀以來最大旱象襲台，日月潭水位直直落、環岸大遍乾涸裸露、垃圾和廢棄物橫陳，不復過往美景；南投縣政府為紀錄日月潭缺水現況，日前特地出動空拍機，卻意外拍到當前日月潭藍綠色潭水，搭配環岸裸露黃土沙洲，猶如置身法國「蔚藍海岸」的景象，反讓人暫時忘卻缺水之苦、心情開朗不少。

馬文君偕台水會勘伊達邵鑿井地點

馬文君偕台水會勘伊達邵鑿井地點

日月潭伊達邵自來水變「泥水版可爾必思」　民怨沸

日月潭伊達邵自來水變「泥水版可爾必思」　民怨沸

日月潭見底挖土機進駐　加速清淤

日月潭見底挖土機進駐　加速清淤

魚池鄉13村首辦祈雨法會！　鄉長：盼普降甘霖

魚池鄉13村首辦祈雨法會！　鄉長：盼普降甘霖

關鍵字：

日月潭文武廟平安龜原石

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

小杰被控吃女生豆腐

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

屏東甜姐兒被跟摸竟無法申請保護令　獨居男殺人與警鬥智

路徑曝光！氣象局預報圖驚見「巨型颱風」

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

《全明星2》采子踩線小春1要求！

年輕人不去工廠？大夜店員曝真心話

更多

最夯影音

更多
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面