日月潭文武廟平安龜既原石文創展落幕　作者林進義獲票選人氣王

▲日月潭文武廟平安龜原石文創展落幕，參展作品精緻可愛。（圖／日月潭文武廟提供）

記者高堂堯／南投報導

日月潭文武廟於農曆新年期間舉辦「開運延壽平安龜暨原石文創展」活動，並舉辦人氣票選，票選出前三名作者，並各提供一隻原創平安龜贈送給3位幸運者；國姓鄉原石收藏家和業餘石雕創作者林進義，最後以266票榮獲本次展覽人氣王。

本次聯展於2月12日起跑，至28日落幕，展期共計18天；廟方指出，共吸引2萬人次參觀，參與人氣作者投票總數為1784人次，參觀遊客對多樣鬼斧神功的作品都相當激賞、驚豔，並仔細品味比較、票選喜愛的作者，活動結束後即封箱計票並剔除重複投票，有效票數共計1784票，結果林進義獲最高的266票，羅正煌以154票為次，第3名為周文來117票。

50歲的林進義出身南投國姓鄉，他表示從小熱愛雅石，長大後無師自通、從事業餘創作，認為台灣的美麗原石是上天的贈禮，收藏原石也相當於收藏這片土地的記憶。

廟方也介紹2、3名得主，43歲的羅正煌是南投縣埔里人，自中學時期即參加學校所成立的「玩石社」，並師承國家工藝大師陳純輝，為台灣原石刻龜的先驅，曾獲邀到對岸廈門展覽，致力開創台灣原石創作價值；68歲的周文來為這次展覽最為資深的前輩，從事原石藝術創作長達50年，也曾遠赴中國推展台灣原石文創藝術，其作品深受日本大陸愛好人士收藏。



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