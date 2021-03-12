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獨／前空姐汽油淋夫2人重燒傷　高大成曝地獄療程「痛不欲生」

▲▼高大成。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲高大成得知這對嚴重傷燙傷夫妻狀況後，勸說感情要提得起也要放得下。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

李姓前空姐11日疑似家庭糾紛，汽油潑楊姓丈夫點火，2人均有大面積2至3度嚴重燒燙傷送醫，李女臉部也遭波及，楊男雙手恐面臨截肢。法醫高大成12日表示，2人傷勢都不輕，該截肢就要截肢，以免感染喪命，也嘆氣說，「感情要拿得起，放得下！」

台中李姓前空姐日前在網路上控訴遭到公婆霸凌，甚至還被婆婆咬傷，他與先生還出面接受《ETtoday》記者專訪還原始末，雙方各執一詞更互告。未料11日傳出，李女拿汽油潑楊男點火，造成2人燒燙傷送醫救治。

▲▼前空姐控婆婆咬人，今晨住家傳火警。（圖／翻攝台中市義勇特搜隊、豐原緊急互動平台、L女提供）

▲前空姐控婆婆咬人，今晨住家傳火警。（圖／翻攝台中市義勇特搜隊、豐原緊急互動平台、李女提供）

台中榮總指出，楊男雙手燒傷達3度，其情況宛如遭遇八仙塵暴傷者般，恐有截肢之虞；中山附醫則說，前空姐受傷部位波及臉部，已找整形外科醫師會診。

法醫高大成了解2夫妻燒燙傷傷勢後表示，「人喔！不成熟！感情要拿得起，放得下！」得知疑似是老婆縱火燒老公，他接著說「老婆（傷勢）也不輕！」

高大成說，一般來說，全身如有超過50%的燒燙傷，處理得不好，就會因為傷口感染死亡。大面積燒燙傷的痛，是持續性，而且會越來越痛，因為皮膚會緊縮，越繃越緊，尤其是臉部。

清創更是個大工程，1個嚴重燒燙傷患者，通常需要2至3位醫師，要花上3小時幫傷者換藥，一天換一次，除了傷者會「痛不欲生」，醫師也會消耗大量體力。另外，數個月的治療換藥過程，如果中間發生傷口感染，人可能就沒命。幸好現在醫學技術突飛猛進，已可用機器人代替醫生幫燒燙傷患者換藥，杜絕感染風險。

他也舉日前在中天電視台前自焚男事件當例子說，該名男子是用酒精自焚，酒精因為高濃度，揮發快，造成的燒燙傷比較不會那麼嚴重。汽油因為燃點較低，要燒比較久才會燒光，因此被潑汽油燒燙傷通常會到2、3度，必須截肢。

高大成說，醫師評估雙手要截肢卻未截肢，除了留著手也不會動外，也可能因為壞死部位往上蔓延，萬一出現感染，可能影響性命。

髮油始祖


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