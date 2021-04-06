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魚池鄉13村首辦祈雨法會！朝霧碼頭封港誦經　鄉長：盼普降甘霖

▲魚池鄉今舉辦13村聯合祈雨法會。（圖／記者高堂堯攝）

▲魚池鄉今舉辦13村聯合祈雨法會。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

乾旱不止、日月潭水位持續創下歷史新低，不但半數碼頭也被迫封閉，連民生用水和地方生計也受影響；「辛丑年魚池鄉十三村聯合祈雨法會」今上午在封港的朝霧碼頭舉辦，鄉長劉啟帆和行政院中辦執行長蔡培慧率同13村村長、多位地方民代和社團、鄉親換上整齊劃一的長袖藍衫，一起焚香膜拜誦經，虔誠祈求天降甘霖、紓解旱況。

▲魚池鄉13村聯合祈雨法會，選在因乾旱封閉的朝霧碼頭舉行。（圖／記者高堂堯攝）

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▲魚池鄉13村聯合祈雨法會，選在因乾旱封閉的朝霧碼頭舉行。（圖／記者高堂堯攝）

劉啟帆表示，自助人助，當然也要天助，魚池鄉今年因為受乾旱不雨影響、日月潭水位下降，民生用水、觀光和農業都受到重大損失，魚池鄉公所和代表會今天在此召集13村村長、宮廟主委和鄉親，齊聚朝霧碼頭共同辦理祈福法會，希望老天即刻普降甘霖，讓及時雨緩解這些問題。

▲魚池鄉舉辦13村聯合祈雨法會。（圖／記者高堂堯攝）

▲魚池鄉舉辦13村聯合祈雨法會。（圖／記者高堂堯攝）

劉啟帆也提及，大日月潭地區的魚池鄉鄉親，很多村落已經沒有（乾淨的）水可用，尤其是伊達邵很多靠觀光過活的村落，因為乾旱導致水管中抽送的都是淤泥淤沙、完全停水，因此緊急協調各部會研議鑿井，或將抽水馬達管線往外延伸，抽取更多乾淨的水供鄉親使用。

▲魚池鄉舉辦13村聯合祈雨法會。（圖／記者高堂堯攝）

▲魚池鄉舉辦13村聯合祈雨法會。（圖／記者高堂堯攝）

魚池鄉魚池村村長盧幸助回憶，兒時如果碰到久旱不雨，長者就會向開台聖王（國姓爺）參拜，這次祈雨法會全鄉和相關單位總動員，齊心請到開台聖王的金符，祈求多下一點雨、緩解日月潭的旱象。

與會的魚池鄉民眾指出，近日不但停水，水也都變質且有異味，觀光客都不敢來，有些民宿被迫歇業，生意和生活各方面都受影響，希望老天幫忙早日降雨、讓地方振作起來，因此到場共同祈求。
 

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