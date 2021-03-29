警察兒性侵案受害人疑投書　南投縣府：無法證實為本人會持續關懷

▲南投警察之子性侵案，受害的當事女學生投書雞排妹38號樹洞策展。（合成圖／記者林敬旻攝、翻攝IG）

記者高堂堯／南投報導

藝人「雞排妹」鄭家純先前指控歌手翁立友性騷，引發軒然大波，也收集近150名受害者心聲策劃「38號樹洞」特展；PTT則有網友爆卦，「南投某高中警察之子性侵案」受害女學生疑似也有投書，內文直指受害過程是此生最毛骨悚然的經歷，形容當下感覺「就像是溺水一樣」，南投縣政府回應，暫無法證實PO文者身分，但持續依法關懷協助當事女學生。

去年南投某高中爆發一起長達2年的性侵案，一名未成年男學生涉嫌對班上女同學性侵，事後更拍下照片向同儕炫耀，但校方事後卻消極作為，甚至一度讓當事兩人繼續同班上課；且嫌犯為南投警察之子，疑似因此受到包庇，引發輿論和各大社群網友留言撻伐，並在巴哈姆特論壇日前因此遭南投縣府依《兒少法》開罰6萬後，讓原本逐漸降溫的本案復燃。

▲南投警察之子性侵案，受害的當事女學生投書雞排妹38號樹洞策展。（翻攝IG）

事發至今，受害女學生從未發聲，此次疑似投書雞排妹「38號樹洞」特展，寫下驚悚回憶，包括男方以手握她的照片誘逼她進入廁所、把褲子脫下，「那種感覺真的就像是溺水一樣，我那時只想要事情趕快結束，過我平靜的生活，但他卻拍更多照片，去跟同學炫耀，我不知道該怎麼辦，只能一直答應他的要求，直到這事件爆發為止。」

內文自曝事件發生後，自己卻被家人歧視，甚至希望她不要升學、離開南投去工作，也透露自己被地方人士打壓噤聲、家人近期已和對方坦妥和解金，希望息事寧人。

內文陳述，她也有過輕生念頭：「之前，我去了日月潭，那邊有個叫伊達邵碼頭的地方，看見底下的湖，心想要是能跳下去的話，一切就能解脫了吧？但我知道，我必須活著。」文中堅強地表示，雖然事情並沒有因為這樣而往好的地方發展，但現在自己還活著，看了雞排妹的徵稿啟事後有感而發，「我只想寫下我的近況，讓他記得有這件事情發生，他跑不掉，他得面對！」

▲南投縣府指出，本案發生以來皆持續依法給予當事女學生關懷協助。（資料照片）

這篇投書先後在IG、PTT上轉貼擴散，引起熱議；但也有網友質疑，該篇文章是否真為當事人投書。

對此，南投縣政府社會勞動處、教育處等相關單位都表示，該案件已進入司法審理階段，並無法定權限查證PO文者是否即為本人，但案件發生以來，都依法持續掌握當事女學生的狀況、給予心理輔導諮商等協助。



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