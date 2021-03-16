日月潭水位直直落　沉沒10多年「邵族獨木舟」驚喜現身

▲日月潭水位直直落，沉沒10幾年的邵族獨木舟意外浮出水面。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

久旱不雨，南投日月潭水位持續下降，蓄水量僅四成出頭，引發用水和封港危機，卻也讓潛沉水底多年的文化遺產浮出水面；當地居民3月初在乾涸露出的岸邊發現一艘失蹤10多年的邵族獨木舟，讓邵族人士大為驚喜，目前先將船身固定，並集思廣益將獨木舟運上岸珍藏保存，重現邵族文化風華。

邵族人士指出，獨木舟的邵語為「ruza」，古時分為公、私兩種用途，私船多用於捕魚，噸位較大的公船則為搬運、交通用途，最多能乘載20至30人；即將拉上岸的這艘獨木舟約可乘載15人，是目前最大型的邵族傳統獨木舟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日月潭水位直直落，沉沒10幾年的邵族獨木舟意外浮出水面。（圖／民眾提供）

邵族人士表示，這艘剛被發現的獨木舟是在21年前921地震後，為了復興邵族文化，仿照早期的公船，以完整原木和傳統工法所雕鑿製造而成，船身呈長方形、長10幾公尺，船頭船尾都鑿有孔洞，可以纜繩牽繫在岸邊，10多年前就是因為風災導致纜繩斷裂、獨木舟飄入湖中且積水沉沒，才會失蹤。

▲日月潭水位直直落，沉沒10幾年的邵族獨木舟意外浮出水面。（圖／民眾提供）

邵族人士檢視後發現舟體大致完整，但船內積滿了淤泥和水，也擔心使用機具拖拉會不慎造成毀損，因此先在船身兩側綁上麻竹固定，預計等水位上升後，利用浮力順勢拖運上岸，再進行後續清理、保存的工作。



►珠光粉色超美 內外鍋皆為304不鏽鋼

►台中女求前夫撤告傷害突「11樓墜落亡」 夜遊男直擊血腥現場



►獨／前空姐汽油淋夫2人重燒傷 高大成曝地獄療程「痛不欲生」



►阿嬤鐵口直斷：痔瘡 下面痛好羞「堅持隔褲看診」醫抗拒反救了她



►淚崩畫面曝！她遭賓士撞噴1樓高命危 男友跪地救：我雙手沾滿血

