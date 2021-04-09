日月潭變「蔚藍海岸」！水位直降+環岸裸露乾黃　空拍照卻超美

記者高堂堯／南投報導

半世紀以來最大旱象襲台，日月潭水位直直落、環岸大遍乾涸裸露、垃圾和廢棄物橫陳，不復過往美景；南投縣政府為紀錄日月潭缺水現況，日前特地出動空拍機，卻意外拍到當前日月潭藍綠色潭水，搭配環岸裸露黃土沙洲，猶如置身法國「蔚藍海岸」的景象，反讓人暫時忘卻缺水之苦、心情開朗不少。

▲水位直降的日月潭，意外在空拍畫面中化身「蔚藍海岸」。（圖／南投縣政府提供）

日月潭目前水位僅736公尺，距滿水位748公尺已下降12公尺，4大碼頭半數封閉，連伊達邵地區自來水都被淤泥汙染，居民、業者和遊客都是有苦說不出；南投縣政府除在官方臉書粉專分享多則日月潭滿水、缺水的今昔對比照片，也出動空拍機拍攝，訴求全民共同節水。

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▲水位直降的日月潭，意外在空拍畫面中化身「蔚藍海岸」。（圖／南投縣政府提供）

從空拍畫面看來，無論已封閉的朝霧碼頭，或勉強維持營運的伊達邵碼頭，岸邊裸露都相當嚴重，水社壩、蔣介石碼頭周邊潭域更充斥黃色浮洲，猶如湛藍絨布上的補丁，讓人怵目驚心。

不過玄光、水社碼頭，由於環岸黃土分布較均勻，看起來就像圍繞海水的金黃沙灘，呈現與往日不同的美感，負責編輯畫面的縣府人員不禁在個人IG上大呼：「簡直能催眠自己那是一片沙灘，我其實身在蔚藍海岸，這分明是坎城的船，是尼斯的海岸線，是我因疫情而退票的南法自駕之旅！」

▲水位直降的日月潭，意外在空拍畫面中化身「蔚藍海岸」。（圖／南投縣政府提供）

南投縣長林明溱昨也在個人臉書粉專分享這些空拍畫面，指日月潭印象中的湖光山色變成了裸露黃土與草原，祈禱天佑台灣，普降甘霖、滋潤大地萬物，也呼籲眾人要共體時艱，節約用水。



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