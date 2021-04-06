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伊達邵自來水擬鑿井應急　立委馬文君邀集相關單位會勘適合地點

▲立委馬文君（左）今邀集台水等單位會勘適宜的鑿井地點，解決伊達邵用水難題。（圖／記者高堂堯攝）

▲立委馬文君（左）邀集台水等單位會勘適宜的鑿井地點，解決伊達邵用水難題。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

全國水情吃緊，日月潭水位下降達13米，導致從潭內抽取的原水充斥淤泥，熱門觀光景點伊達邵民眾打開水龍頭都感覺混濁不敢使用，遊客在假日來訪時都沒辦法用水和上廁所；立委馬文君今天（6日）邀請自來水公司、林務局、日月潭國家風景區管理處，先後會勘幾個地點，計畫以鑿井方式應急，讓周邊居民都能使用。

台水埔里營運所主任魏金龍表示，因久旱不雨使日月潭水位一直降低，加上台電不定時放水發電，所以即使在3月底已將管線向潭內延伸8米，在伊達邵的原水抽水機還是有抽到底泥現象，造成送出的自來水水質濁度偏高，他也向民眾表達歉意。

魏金龍說，台水在中長期方面一定會回應民意需求，如果能找到鑿井的適用地，將全力以赴籌措經費，早日以地下水做為自來水水源；應急措施部分，在伊達邵地區已擺設水塔，以水車送水方式來克服民生用水的不便。

馬文君指出，因為土地是林務局的，若要辦理承租、撥用就緩不濟急，因此今天協調相關單位，林務局原則上同意，只要今天看過適合的地點就可以進行相關行政流程，比如說先鑽探是否有水源，馬上可以做來應對最緊急狀況，事後再補辦相關程序。

馬文君也提及，日月潭底清出的垃圾要拿去哪裡倒和焚燒去化，才是最大麻煩，因為縣內像草屯地區還堆置大量垃圾，至今還沒處理；泥沙清淤部分，馬文君也籲請台電必須趁目前缺水的時機點做整體評估和計畫，淤泥要清多少量、需要多少砂石車、載到哪裡去傾倒？儘快解決這些問題。

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