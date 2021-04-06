日月潭見底挖土機進駐！加速清淤　泥沙源自霧社水庫和武界壩

記者高堂堯／南投報導

日月潭水位持續下探，嚴重影響當地農漁、觀光產業和水力發電功能；行政院中辦執行長蔡培慧表示，除了先前的人力淨灘，目前則要求台電和日月潭風景管理處分頭動用大型機具，加速泥沙和垃圾兩大部分的清淤工作，以清潔的潭底等待潭水再度飽滿的時刻。

▲台電今天派遣大型機具進駐日月潭大竹湖，進行泥沙清淤工作。（圖／行政院中部辦公室提供）

台電今天上午委託廠商以2臺120挖土機和2輛卡車進駐大竹湖區域進行清淤，蔡培慧、大觀電廠長劉演鎮、日管處處長簡慶發和魚池鄉長劉啟帆都前往了解運作情形，清淤後的土方則會透過夜間水力發電排砂，預計將6千立方米的砂石排出；日管處也在同時伊達邵水域進行錨塊整理作業。

▲行政院中辦執行長蔡培慧（左2）會同台電赴大竹湖視察泥沙清淤工作。（圖／行政院中部辦公室提供）

蔡培慧指出，眾人因旱象才赫然發現，原本湖光山色的潭底竟有各種廢棄物和漁網橫陳；之前雖已發起過淨潭活動，但人力畢竟有限，現在則加速機具清運，日管處已在朝霧碼頭、北旦和伊達邵，環繞自行車步道進行清淤，台電今天在水社碼頭也出動大型機具清淤，並協請環保署清運不可回收的廢棄物。

▲台電預計於日月潭大竹湖清淤、排砂6000立方米。（圖／行政院中部辦公室提供）

至於泥沙淤積已是在日月潭延續10幾年的問題，蔡培慧表示，日月潭的水不只觀光功能，也是發電基礎，因此清淤工作會是第一優先；泥沙來源包括最上游淤積嚴重的霧社水庫和武界壩，中央已核撥70億處理，目前作法是在日月潭先堆置，並在夜間隨著抽水發電時排砂、把濃度降至最低，不影響下游水里鄉的觀光，也讓鄉民安心。

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