2煞剝光護理師僅留內褲！還原金龍山洗劫現場　雙手反綁腫脹發黑

記者高堂堯、唐詠絮／南投報導

一名護理師上周獨赴南投知名景點金龍山健行，光天化日竟遭劫匪蒙頭、手綁束帶，搶走身上現金和提款卡、座車，被丟包在仁愛鄉山區，警方現鎖定嫌犯全力追緝中；夏男目前向醫院請假休養，曾幫助受害人的當地住戶透露，當時他的雙手被用力反綁到發黑腫脹，所幸性命無虞。

▲一名護理師在南投金龍山涼亭遭綁架搶劫、丟包山區。（圖／翻攝Google地圖）

這名夏姓男護理師於19日上午開車前往日月潭周邊的金龍山獨攀，11時許在四下無人的第二涼亭休息，卻被嫌犯用頭套蒙住頭部、用束帶緊緊將兩手腕反綁身後，逼問其座車停放位置後將他強押上車，開離金龍山並在山區繞行，最後將他綑綁丟包在仁愛鄉偏僻山區，驅車揚長而去。

▲金龍山搶案被害人向附近住戶求救，圖為山區道路示意畫面。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

夏男確認歹徒離去後自行脫困，發現錢包、提款卡和手機等財物都被搶走，只好開始在山路獨自摸索逃命，好不容易找到一處偏僻民宅求援。

該民宅住戶指出，當時為晚間9時許，聽到後院的狗兒突然狂吠，疑有陌生人入侵、心裡相當緊張，接著果然見到一名男子隔著後門，口氣慌張地說：「我被綁架搶劫，車子也不見了！我不知道我在哪裡。」

住戶指出，看男子不是本地人，原本也很害怕，但看到他雙手被反綁、只穿著四角褲，直覺他一定有甚麼事情求救，加上夏男再次強調：「我真的是被綁架，你可以給我水喝嗎？」於是先拿一罐礦泉水讓他灌下，再拿剪刀剪斷束帶，發現他的雙手已腫脹發黑。

住戶表示，隨後跟夏男聊了十分鐘，問他是哪裡人等等，夏男稱，以為自己被綁了整整2天，也不知道自己在山路逃亡了多久，只想朝著有燈火的地方前進，好不容易遠遠看到某處路燈，一直走卻發現離路燈越來越遠，當下覺得不對，又回頭再去找光源，才會抵達該處民宅，說著說著情緒始終無法平復。

住戶安慰他不要擔心，但因自己身障行動不便，也沒有手機，於是請夏男再往山下走200公尺報警；其他家人隨後下班回家得知狀況，立刻以手機打110報案，當時為晚間12時許，夏男已抵達過坑派出所報案，他們就將其衣物、剪斷的束帶等做案工具送交警方作為物證。

夏男工作的醫院轉述，他出事隔天就向院方請假休養，目前暫時聯絡不上，也拒絕接受採訪。

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