羅智強心寒蘇貞昌卸責：出一份精美檢討報告　鐵道還是「0改善」

▲羅智強認為蘇貞昌卸責，對這樣的態度感到心寒。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

太魯閣號事故現場搶通與其他的善後作業，持續進行當中，交通部長林佳龍已經口頭向總統府請辭，表明會扛起政治責任。不過台北市議員羅智強在臉書發文直言，「蘇貞昌，難辭其咎」，對於他的卸則感到心寒，下一次交通部還是會發一份精美的檢討報告，但是鐵道還是「0改善」。

羅智強發文表示，這次造成遺憾的工程車，早就滑落到鐵軌，如果在當下能監測到鐵軌上的大型障礙物，通報給駕駛，「我們是不是就有可能，阻止一場悲劇？但我懷疑，蘇貞昌有沒有看過這份報告？」

▲羅智強認為，交通不一樣會提出一份精美的檢討報告，但是鐵道0改善。（圖／記者楊詩益攝）



羅智強強調，在事發之後，行政院第一時間出來撇清責任，「台鐵體檢報告屬行政院內部調查報告，報告完成後呈閱供參，做政院決策參考，不應將矛頭指向蘇揆未核定報告。」

羅智強說，「看蘇貞昌急著脫身，不免心寒」核定的意思，代表蘇貞昌看過這份文件，且負起行政責任，將報告中的改善建議給落實如果蘇貞昌有心，邊坡監測系統早於2020年底完工。

羅智強痛批，如果蘇貞昌會做事，太魯閣事發的工地，今年一月底就該執行完畢，這一切，如果行政院都不必負責，下一次，交通部一樣會提出一份精美的檢討報告，「50條人命、1份報告、0改善的鐵道」，生活還是得過，台鐵還是得坐，忙著卸責的蘇貞昌，百姓只能自求多福。

►植村秀潔顏油下殺1680元還免運