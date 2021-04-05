「蔡英文太魯閣號翻覆神隱7小時」　陳揮文轟：知道自己多昏庸嗎？

▲蔡英文3日赴花蓮探視傷患、替醫護打氣，並向逝者上香致哀。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）



記者蕭羽耘／台北報導

台鐵408次太魯閣號發生嚴重意外以致50人喪生，蔡總統於3日赴花蓮探視傷患。不料，卻招來媒體人陳揮文5日在臉書抨擊，太魯閣號事故後，總統蔡英文神隱7小時，「蔡總統，妳知道妳有多昏庸嗎？」

針對總統蔡英文日前探訪太魯閣號翻覆傷患，陳揮文今天在臉書談到當天新聞內容表示，有傷患告訴蔡英文自己是夾在車廂第四、五節中間，只見蔡總統轉頭看花蓮縣長徐榛蔚，伸出手指說「四、五車是比較安全的」。

這讓陳揮文大嘆，第四、五車共有10人罹難，哪有比較安全？傷亡最輕微的是第一、二車，當時距離案發已經超過24小時，蔡英文根本沒用心，還在狀況外。他質問蔡英文，妳有搭過火車、有買過站票嗎？這位傷患說在四、五車廂中間，難道蔡總統不覺得奇怪嗎？

陳揮文研判，這位傷患可能是站票，站或坐在第四、五車的交接處。事實上，這是車廂最危險的地方，但上下火車的階梯，可以讓站票的人歇歇腳。蔡總統恐怕無法理解，這種「坐位」有限，還得用搶的感覺。

回顧太魯閣號2日上午9點許翻覆，陳揮文說，當天下午4點多，蔡英文在北車應變中心記者會當讀稿機，不給提問、轉頭離去。他質問，中間這7個小時，蔡總統在忙什麼？如果下個月總統大選要拚連任，蔡總統會神隱7小時之久嗎？

「如果下個月總統大選要拚連任，蔡總統還會這麼散漫嗎？」陳揮文繼續抨擊，3月31日民進黨中常會，蔡總統跟桃園市長鄭文燦、民進黨立委蔡易餘玩量體重。但還有一位飛官生死未卜、好幾個縣市即將限水，如果下個月總統大選要拚連任，蔡總統還敢這麼三八嗎？