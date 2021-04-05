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社會 社會焦點 保障人權

第50遺體殘缺…檢傳訊超過10人　廉政署也在查「不排除延燒台鐵」

記者柯振中、張君豪／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日嚴重事故，造成多人死傷，花蓮地檢署24名檢察官全員投入偵辦，除了工程車滑落邊坡以外，案件是否有涉及黑幕，目前廉政署已介入，由黑金組的周姓檢察官指揮調查，詳情仍待進一步釐清。

▲花蓮地檢署檢察長俞秀端。（圖／記者吳奕靖攝）

▲花蓮地檢署檢察長俞秀端。（圖／記者吳奕靖攝）

408次太魯閣號2日嚴重出軌，造成多人死傷，起因是一輛工程車從邊坡滑落。公司負責人李義祥也被起底，明明有許多不良紀錄，5年來卻透過各種不同公司名稱，取得19個政府工程標案，金額高達2億元，且李義祥2018年擔任民進黨花蓮縣黨部代表。

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場，花蓮地檢署檢察長俞秀端。（圖／記者宋良義攝）

▲事故發生後，花蓮檢察官取消休假，全數投入調查。（圖／記者宋良義攝）

案件發生後，花蓮地檢署檢察官取消休假，包含檢察長、主任檢察官、檢察官等共24人全員投入偵辦。花蓮縣地檢署檢察長俞秀端近日頻繁出現在鏡頭前，連續幾個晚上沒有休息，持續向台灣民眾報告偵辦進度。

俞秀端表示，調查整起案件時，不會只注意在工程車上，會先查明事件的因果關係，包括鐵軌是否合理、司機員行駛速度是否有過快等，所有面向都會進行調查。

俞秀端指出，第50具遺體的部分，由於部位較為殘缺，目前仍無法確認身分，目前尚未排除「是傷者身體組織」的可能性，還要做DNA比對，進一步確認。

俞秀端說明，截至5日為止，不包含李義祥在內，已經傳訊至少10人，這些人可能是相關人士、也可能是在場人士。

目前廉政署已介入案件，成立專案小組，由黑金組的檢察官周芳怡指揮偵辦，不排除後續會延燒到台鐵、增加嫌疑人。

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