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國師級名嘴不捨林佳龍「含淚救災」　痛批反對黨：情緒化批判

▲▼交通部長林佳龍進入隧道勘查。（圖／交通部提供）

▲國策顧問黃越綏臉書發文稱林佳龍「含淚救災」。（圖／交通部提供）

記者林彥臣／綜合報導

太魯閣號事故現場搶通與其他的善後作業，持續進行當中，交通部長林佳龍已經口頭向總統府請辭，表明會扛起政治責任。對此國策顧問黃越綏在臉書發文表示，身為執政黨當然有咎責，但反對黨上下除了使勁的情緒化批判和針對性的人身攻擊外，難道不能提出更具有建設性的意見？甚至懷疑那些口沫橫飛的民代們根本從不搭乘台鐵火車。

黃越綏發文指出，重大國安事件的發生是不幸的國殤，身為執政黨當然有咎責，但反對黨上下除了使勁的情緒化批判和針對性的人身攻擊外，難道不能提出更具有建設性的意見？甚至懷疑那些口沫橫飛的民代們根本從不搭乘台鐵火車。

黃越綏表示，自由民主的精神在於尊重與包容，但動輒就要部長下台的泛政治化操作，只會阻礙民主的發展趨勢，也是令西方社會不解的文化？

▲黃越綏透露生活趣事。（圖／翻攝黃越綏臉書）

▲國策顧問黃越綏痛批反對黨情緒化批判。（圖／翻攝黃越綏臉書）

黃越綏說，政府官僚體系本來就有各司其職且層層負責的架構，何況部長位高權重豈可輕言易位？印象中上一次普悠瑪事件中罹難者自救會的代表，就曾回嗆說，「難道部長下台以後就不會再有車禍發生了？」

黃越綏說，徐國勇部長告訴她，在災難現場林佳龍是「含著淚地在救災」，他是否辭職給予尊重，只是政黨輪替已是常態而台灣民主進步的內涵需要更文明和成熟。

黃越綏強調，儘管花蓮大清水隧道一片黑暗，被困在裡面的傷患和外面搶救的人員卻拉近了彼此的距離，幽暗角落裡個別發生的愛心故事令人動容，更讓人性的光輝照亮了台灣最美麗的風景，「在此要特別感謝所有對受難者及家屬伸出援手的各方專業及善心人士，同時再次祈禱！願死者一路好走而活著更堅強勇敢」。

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