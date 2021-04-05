慈濟醫隧道抱男童萬人看哭！爸爸再曝「超暖舉動」：他是我的恩人

▲吳坤佶在隧道內抱著男童，畫面感動萬人。（圖／蔡哲文提供）



記者柯振中／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重意外，造成多人傷亡。當時醫師吳坤佶趕到現場，從重傷的患者手中接過一名2歲男童，還不斷出言安慰，暖心的畫面被廣為傳閱，上萬人看了畫面感動不已。後續男童的父親也出面致謝，若非吳醫師在場，妻子的性命可能也不保。

408次太魯閣號出軌意外發生後，花蓮慈濟醫院骨科主治醫師吳坤佶立刻趕往現場，由於除了醫師身分，吳坤佶還是花蓮縣消防局救護大隊大隊長、特種搜救隊教官，到場以後，立刻換上搜救服，參與救援任務。

▲吳坤佶抱著男童，不斷出言安慰。（圖／記者吳奕靖攝）



吳坤佶從一名重傷的女子手中，接過年約2歲的雷姓男童，緊緊抱在懷裡，還細心安慰「醫師北北很愛你，會保護你的」，男童因此停止了哭泣。

事後，雷爸爸也出面回應，孩子目前非常健康，只有腳上有點瘀青，一切都要歸功於摸黑搶救的吳醫師，「他真的是我一個貴人、恩人。」

雷爸爸說，事件發生的當下，妻子倒在地，當下一直覺得「很想睡覺」，全身無力，是吳醫師握住妻子的手，不斷在旁加油、打氣，「要她為了小孩子，要撐下去。」所幸最後母子平安，目前回到台北開刀治療。