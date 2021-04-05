　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

慈濟醫隧道抱男童萬人看哭！爸爸再曝「超暖舉動」：他是我的恩人

▲醫師在隧道內緊抱小孩。（圖／蔡哲文提供）

▲吳坤佶在隧道內抱著男童，畫面感動萬人。（圖／蔡哲文提供）

記者柯振中／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重意外，造成多人傷亡。當時醫師吳坤佶趕到現場，從重傷的患者手中接過一名2歲男童，還不斷出言安慰，暖心的畫面被廣為傳閱，上萬人看了畫面感動不已。後續男童的父親也出面致謝，若非吳醫師在場，妻子的性命可能也不保。

408次太魯閣號出軌意外發生後，花蓮慈濟醫院骨科主治醫師吳坤佶立刻趕往現場，由於除了醫師身分，吳坤佶還是花蓮縣消防局救護大隊大隊長、特種搜救隊教官，到場以後，立刻換上搜救服，參與救援任務。

▲吳坤佶。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳坤佶抱著男童，不斷出言安慰。（圖／記者吳奕靖攝）

吳坤佶從一名重傷的女子手中，接過年約2歲的雷姓男童，緊緊抱在懷裡，還細心安慰「醫師北北很愛你，會保護你的」，男童因此停止了哭泣。

事後，雷爸爸也出面回應，孩子目前非常健康，只有腳上有點瘀青，一切都要歸功於摸黑搶救的吳醫師，「他真的是我一個貴人、恩人。」

雷爸爸說，事件發生的當下，妻子倒在地，當下一直覺得「很想睡覺」，全身無力，是吳醫師握住妻子的手，不斷在旁加油、打氣，「要她為了小孩子，要撐下去。」所幸最後母子平安，目前回到台北開刀治療。

 
ET快訊
林口「籃下惡徒」撞人畫面曝光！上籃男摔飛「顱內出血」送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台61西濱3輛拖板車追撞！3駕駛受傷　通霄路段雙向中斷

31歲OL買站票「帶板凳」　與憲兵學妹搭上死亡列車！今移靈台南

車頭對撞！運安會研判工程車滑落5至7分鐘後　太魯閣號高速撞上

生命最後4秒「緊踩最大煞車」！司機員盡全力守護乘客…同事鼻酸了

快訊／壓住莊建致4天！撞毀變形的「第6節車廂」吊出來了

快訊／基隆海洋廣場驚傳男子跳海　警消尋獲救起送醫仍不治

重機男台3線翹孤輪加速！19歲女友慘摔「白嫩翹臀」染血照曝光

慈濟醫隧道抱男童萬人看哭！爸爸再曝「超暖舉動」：他是我的恩人

還不能回家！台鐵員工25歲女兒面容消失　修復師慟：重建需20小時

第50遺體殘缺…檢傳訊超過10人　廉政署也在查「不排除延燒台鐵」

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

日本人一張紙條「我們來報恩的」　上百盒暖心蛋包飯深夜送救難員

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

《尹食堂2》遭批造假急下架！　「韓國GAY」被翻成長得帥…韓網爆氣

台61西濱3輛拖板車追撞！3駕駛受傷　通霄路段雙向中斷

31歲OL買站票「帶板凳」　與憲兵學妹搭上死亡列車！今移靈台南

車頭對撞！運安會研判工程車滑落5至7分鐘後　太魯閣號高速撞上

生命最後4秒「緊踩最大煞車」！司機員盡全力守護乘客…同事鼻酸了

快訊／壓住莊建致4天！撞毀變形的「第6節車廂」吊出來了

快訊／基隆海洋廣場驚傳男子跳海　警消尋獲救起送醫仍不治

重機男台3線翹孤輪加速！19歲女友慘摔「白嫩翹臀」染血照曝光

慈濟醫隧道抱男童萬人看哭！爸爸再曝「超暖舉動」：他是我的恩人

還不能回家！台鐵員工25歲女兒面容消失　修復師慟：重建需20小時

第50遺體殘缺…檢傳訊超過10人　廉政署也在查「不排除延燒台鐵」

引爆大聯盟開季首次板凳清空　紅人重砲領2場禁賽

下波「水氣更多」變天時間曝　今晨12.4℃！日溫差達15度

戴口罩必備的唇膏！DIOR焦糖奶茶、M.A.C中藥色不脫妝　薄擦就美膩

美股勁揚近400點！道瓊、標普再創新高　台積電ADR反跌

開季8支8寫鬼神紀錄　白襪浪人「賓士哥」獲單週MVP

台61西濱3輛拖板車追撞！3駕駛受傷　通霄路段雙向中斷

31歲OL買站票「帶板凳」　與憲兵學妹搭上死亡列車！今移靈台南

英相強生：現正釐清疫苗護照所涉道德問題　以免建立歧視制度

104名退役海軍上將抨運河計畫　土耳其總統怒指：暗示將要政變

核協議會談敲定維也納展開　伊朗促歐洲對美施壓以取消制裁

欠110萬早清償！銀行隔21年討債　 他秀塵封收條打臉：好險留著

社會熱門新聞

即／撞毀的第6節車廂吊出來了！

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」

遭誤認義祥工人　乘客氣炸問警：該怎麼告

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

網紅兒搭上死亡列車　母怒批台鐵：賣站票草菅人命

要20小時重建面容　台鐵員工25歲女兒還不能回家

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

即／網紅確定為第49名太魯閣號罹難者

生命最後4秒踩最大煞車！司機員盡力守護乘客

熱褲妹傷勢曝！重機男台3線催油她摔地屁股血紅

基隆市海洋廣場驚傳男子跳海　警消救起送醫仍不治

「要命15分鐘」關鍵曝！警扣李義祥通聯

「每周4次」成炮友　甜美護理師另有男人！陽光警崩潰

慈父晨跑遭酒駕撞死　「給所有家人都託夢了」

更多熱門

相關新聞

羅智強指「蘇貞昌難辭其咎」太魯閣號50死：台鐵總體檢報告有看？

羅智強指「蘇貞昌難辭其咎」太魯閣號50死：台鐵總體檢報告有看？

太魯閣號脫軌造成50人喪生，台北市議員羅智強今天提出，行政院長蘇貞昌難辭其咎，早在普悠瑪事故後，交通部洋洋灑灑寫了257頁的「台鐵總體檢」報告，並提到要設置「邊坡監測」及「軌道預警」兩大系統。他懷疑，蘇貞昌有沒有看過這份報告？

羅智強心寒蘇貞昌卸責：鐵道還是「0改善」

羅智強心寒蘇貞昌卸責：鐵道還是「0改善」

「蔡英文太魯閣號翻覆神隱7小時」　陳揮文轟：知道自己多昏庸嗎？

「蔡英文太魯閣號翻覆神隱7小時」　陳揮文轟：知道自己多昏庸嗎？

第50遺體殘缺…檢傳訊超過10人

第50遺體殘缺…檢傳訊超過10人

屍袋滲血、與屍共枕　救難人員創傷壓力

屍袋滲血、與屍共枕　救難人員創傷壓力

關鍵字：

醫師隧道男童太魯閣號吳坤佶

讀者迴響

熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

即／撞毀的第6節車廂吊出來了！

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」

朱學恒：太魯閣號平安回家　那50人正不爽明天要上班

遭誤認義祥工人　乘客氣炸問警：該怎麼告

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

網紅兒搭上死亡列車　母怒批台鐵：賣站票草菅人命

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

元虎下半身視角照太噴血啦>//<

第一個跳火車！明星高中弟憶「險喪命瞬間」

要20小時重建面容　台鐵員工25歲女兒還不能回家

更多

最夯影音

更多
救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔
「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面