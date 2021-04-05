▲太魯閣號出軌事故現場。（圖／網友蔡哲文授權提供，請勿任意翻攝）

記者陳俐潔／採訪報導

台鐵408次太魯閣號2日因撞上滑落邊坡的工程車，造成出軌意外，釀成50死、202人輕重傷的慘劇，救難人員第一時間火速前往現場支援，本身也是消防員的宋明哲，在臉書發文寫下「我們心很痛，想做的更好，但卻沒有裝備！」指出隧道內的消防英雄，面臨著裝備缺乏及龐大的心理壓力。

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▲一般的遺體袋沒有搬運點，也是軟布的，會讓遺體袋更難搬運，必須要配合硬質版、架才能好搬。（圖／記者郭世賢翻攝）

宋明哲分析，一般的遺體袋，適合靜態的搬運，然而像此次的救援現場需要在困難的空間中穿梭，過薄的屍袋容易讓血水流出，而救難人員也多半是靠著救助、棉紗手套抓取殘骸，其實這些對血水毫無防護，就連休息吃飯時，手上的血味也讓人食不下嚥...。



每次的救難任務就像是場長時間的戰鬥，而救難人員卻沒有適當的休息空間，往往席地而坐，身旁擺放著的就是受難者遺體，宋明哲採訪後發現，許多救難人員心理壓力很大，甚至到了晚上都有與遺體共枕的感覺。

▲救難人員休息的兩側，其實也擺放著屍袋（此處暗化處理）（圖／網友蔡哲文授權提供，請勿任意翻攝）

宋明哲也呼籲，希望各界也能將愛心分給參與搶救的警、義消人員，尤其是後續的心理輔導、以及更換他們滿是鮮血的救難服裝。在現場沒有膽怯的時間，但當任務結束後，面對充滿血跡的衣服時，有些救難人員都說「好像洗不乾淨、不敢再套上那件衣服」，這也是創傷壓力症候群（PTSD）的典型反應。對此，花蓮縣消防局也在貼文留言處承諾會全數換新，讓同仁安心出勤。

▼感謝第一線的救難人員，也期望相關單位能重視後續輔導及設備完善。（圖／網友蔡哲文授權提供，請勿任意翻攝）