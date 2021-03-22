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翁啟惠案逆轉！監委王美玉：雖不構成貪污　仍有財產申報不實問題

▲▼翁啟惠出庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲翁啟惠。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

前中研院長翁啟惠2017年因涉浩鼎案遭監察院彈劾，2018年無罪定讞，監察院日前公布的調查報告也認為翁啟惠並沒有違法，不過監委王美玉22日表示，翁啟惠雖不構成貪污罪，但仍有財產申報不實問題，且就借名持有浩鼎股票的證詞反覆不一，縱經刑事判決無罪，仍得予以懲戒。

針對監察院日前公布最新調查報告，認定翁啟惠沒有違反《公職人員利益衝突迴避法》，王美玉22日上午提出不同意見書，認為翁啟惠就借名持有1460張浩鼎股票證詞反覆不一，翁啟惠在被訴貪污案件審理中分別在調查局、士林地方法院偵審期間，均明確供述借名持有浩鼎股票，直至2018年4月3日就財產申報不實案件訴願補充理由時，才改口相關浩鼎股票已贈與子女，但公懲會2019年4月3日確定判決，認定浩鼎股票為翁啟惠借名持有。

王美玉說，翁啟惠如果改口主張浩鼎股票早於2012年已贈與子女，而非其借名持有屬實，何須於2014年4月向美國政府申報個人所得稅時，申報出售鄭某名下浩鼎股票271張實質所得？另外在2018年8月28日法院辯證時表示，女兒不可能有321萬美元，是他以自有財產處分所得支付。

王美玉表示，監察委員辦理案件是採「刑懲並行」原則，不會因為刑事在追訴中，行政責任就不追究；其次，刑事無罪不代表行政上沒有責任，翁啟惠之違失，縱經刑事判決無罪，仍得予以懲戒。

王美玉指出，翁啟惠彈劾案在程序上，已經由公務員懲戒委員會判決翁啟惠申誡一次，雖然刑事法院一審判翁啟惠貪污部分無罪，但法院一審判決無罪的理由中，仍然認定翁啟惠財產申報不實，就是法院認為翁啟惠雖不構成貪污罪，但仍有財產申報不實問題。

王美玉提及，翁啟惠已經提出2次再審均被駁回，公懲會懲戒的理由，除了翁啟惠違反財產申報法外，還包括違反中研院科技移轉利益衝突迴避處理原則，並非指違反公職人員利益衝突迴避法，其他創作人均依相關規定揭露，但翁啟惠並未揭露可能發生利益衝突情事，這在公懲會的原判決及再審都明確指出。

最後，王美玉說，彈劾案經審查會通過後，依公懲法規定監察院是當事人，是否對提出彈劾案且經懲戒法院決議懲處後，提出再審推翻懲戒法院的判決，應該就制度面是否周全研議救濟途徑，不應就個案因人設事，何況這次的調查報告是監察院對翁啟惠個人提出的第3本調查報告。

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