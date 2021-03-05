陳菊：借鏡加拿大人權保障經驗　促進台加更多合作交流

▲監察院長陳菊致贈加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹野百合瓷杯。（圖／監察院提供）



記者林銘翰／台北報導

加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）5日拜會監察院長陳菊。陳菊表示，台灣與加拿大同享民主自由，皆珍視人權價值，未來期盼借鏡加拿大豐富的人權保障經驗，與加拿大人權委員會（Canadian Human Rights Commission）進行更多合作及交流。

陳菊首先歡迎芮喬丹代表的來訪，並感謝加拿大駐台北貿易辦事處以臉書貼文支持台灣鳳梨，以及加拿大向來為台灣發聲，支持台灣加入國際組織。

陳菊指出，國家人權委員會2020年8月1日成立，是台灣從威權統治走向自由開放，經過近50年奮鬥的民主成果。

芮喬丹也讚嘆，台灣從1986年解除戒嚴後，在短暫的幾十年間即達成如此豐碩的民主成果，台灣作為世界的一份子，自由民主的歷程及展現實具有相當的影響力，加拿大亦希望未來能與國家人權委員會有更深入的合作交流機會。

陳菊認為，加拿大在人權保障上擁有相當豐富的經驗，台灣雖然成立國家人權委員會，但在許多人權問題上，如司法改革、受刑人權益等尚需努力，也須透過人權教育推廣，使人權意識能深植民眾內心及生活。

陳菊強調，未來很樂意與加拿大人權委員會在原住民、性別平等等議題上有更多探討及交流，歡迎該會分享人權經驗，並期待疫情好轉後，雙方能有更具體的會晤和交流。

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