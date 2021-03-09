顏若芳當包租婆分租公寓　財產申報名下擁2千萬房產

▲民進黨立委王定宇、民進黨發言人顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇遭爆與民進黨發言人顏若芳同居，一週內前往女方台北的住處高達5次，還有親密舉動。根據監察院財產申報，顏若芳在2014年至2018年擔任台北市議員期間，名下擁有一棟價值2千萬的房屋，位在台北市大同區玉泉段，坪數約137平方公尺，但並非分租給王定宇的房子。

根據週刊爆料，在王定宇留宿顏若芳住處期間，有時女方早起外出，還會貼心地帶早餐給男方，成了二人同居祕戀的證據。對此，顏若芳表示，房子剛交屋一年，就像學生宿舍一樣，王定宇分租其中一間；王定宇則說，自己與顏若芳就是房東、房客的關係，「我太太也知道這事」。

▲民進黨發言人顏若芳。（圖／記者林銘翰攝）



根據顏若芳在2014年至2018年擔任台北市議員期間，向監察院提出的財產申報，顏若芳在2015年就職申報時，名下就擁有一棟2千萬的建物合購的房產，是在2015年2月26日購得，土地分為9筆、建物分為2筆申報，面積約為137平方公尺。

此外，顏若芳也向合作金庫銀行以專案住宅貸款，直到2018年卸任前仍有1051萬需要償還。

不過，根據王定宇、顏若芳兩人的說詞，王定宇所分租的房子，並非顏若芳申報位於台北市大同區玉泉段的房屋，而是位於台北市大同區，屋齡3年的新成屋「品城西」。

據了解，該處是顏若芳在2019年12月時，以貸款720萬買下5樓戶，格局為2+1房、含1車位，總價為2150萬元，拆算車位後每坪單價64.18萬，為社區歷史最低價。

根據謄本資料，顏姓女屋主在2019年12月底買下5樓戶，總坪數36.67坪含車位，為2+1房格局，並向安泰商業銀行貸款最高限額抵押權共720萬。

此外，顏若芳名下還擁有一輛價值62萬元的汽車，存款方面在2015年有119萬元、2016年為236萬、2017年有481萬元，至2018年卸任台北市議員前則為204萬元。

▼「品城西」位於大同區安西街，屋齡約為3年。（圖／記者張榮恩攝）



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