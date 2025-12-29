　
地方 地方焦點

台最強跨年演唱會登場在即　饒慶鈴要求團隊全面就位

▲台最強跨年演唱會登場在即。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台最強跨年演唱會登場在即。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

全台最強跨年演唱會《東！帶我走》2026台東跨年晚會，將於12月31日晚間在台東市海濱公園盛大登場。縣長饒慶鈴今（29）日在副縣長王志輝、警察局長蔡燕明及縣府各局處首長陪同下，前往會場視察整備情形，並要求縣府團隊全面就位，確保活動安全順利進行。

饒慶鈴表示，縣府已就會場安全維護、人流管制、交通疏導、公廁設置及攤商「消費加倍券」等項目完成整體規劃，並透過多次跨局處協調，全面檢視各項細節，全力迎接來自全國各地的民眾，共度精彩跨年夜。

縣府指出，今年跨年晚會卡司陣容堪稱全台最強，將由張惠妹擔任壓軸演出，並邀集A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等跨世代歌手同台獻唱，預估將吸引數萬人湧入會場。縣府期盼在完善規劃下，讓民眾能在安全無虞的環境中，盡情欣賞最精彩的跨年演出。

為提升整體觀演體驗，縣府說明，活動現場將設置三面、高達8公尺的巨型LED螢幕，並搭配高規格音響設備，讓不同區域的觀眾皆能清楚感受舞台魅力；同時設計舞台延伸台，拉近藝人與觀眾距離，並規劃DJ台串聯演出氛圍，打造高張力、沉浸式的跨年演唱會體驗。

警察局長蔡燕明表示，跨年晚會當日預計動員警民力約200人，加強會場周邊安全與秩序維護，並增設7處警察服務站，設置明顯警示燈號，同時成立緊急應變處理小組，於重要路口及會場周邊架設監視設備並安排專人即時監控，以即時應處各類突發狀況，確保活動全程平安順利。

警方也提醒，跨年晚會現場禁止攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁物品，違者將依法處理；呼籲民眾如遇任何狀況，保持冷靜並配合現場員警引導及相關管制措施，共同維護安全有序的跨年活動。

縣警局台東分局說明，12月31日上午9時起，國際地標會場將實施車輛淨空措施；自12月30日起至1月1日凌晨，四維路、臨海路及馬亨亨大道等路段，將視人潮及交通狀況實施管制。另於31日下午2時起，開放多處汽、機車分流臨時停車場，並於跨年夜後段配合人潮進行交通疏散管制，請用路人提前留意並配合相關措施。

交通及觀光發展處表示，會場周邊規劃4處小客車臨時停車場，包括四維路段西向東車道（臨海路至中華路）、中正路與南海路口臨時停車場、大同路底停車場，以及馬亨亨大道機車道（臨海路至中山路）；另設置3處臨時機車停車場，分別位於四維路底、自來水公司第十區管理處前，以及馬亨亨大道自行車道（臨海路至中山路）。由於停車空間有限，呼籲民眾提早出門，或多加利用步行前往會場。

環保局指出，會場將設置120座流動廁所，並安排專人每小時巡視清潔；跨年晚會結束後，也將動員人力進行場地清理，預計於元旦上午6時完成環境復原。

財經處表示，活動會場規劃餐飲及遊樂設施等共186攤商，並輔導台東市觀光夜市促進會推出「東！帶我走」消費加倍券行銷活動，民眾以100元現金即可兌換總價值200元的消費加倍券。加倍券自當日下午1時起，可於台東市海濱公園及台東市微光市集兌換，使用期限至115年1月1日。

