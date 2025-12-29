空勤吊掛分隊士官長「國道車禍亡」！軍人妹接噩耗　醫院門口痛哭

▲40歲海巡空勤吊掛分隊士官長國道車禍亡，胞妹醫院門口痛哭。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

國道3號南下192公里處（和美路段）29日中午發生一起奪命車禍！一輛自小客車行經該路段時，先是追撞上內側車道的拖吊車，隨後打橫在中線車道遭聯結車撞上，邱姓駕駛當場失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。據了解，邱男為一名士官長，隸屬於海巡署空勤吊掛分隊，胞妹趕抵醫院時崩潰痛哭。

警消29日中午12時03分接獲通報，和美路段發生3車追撞事故，隨即派員趕抵現場處理，初步調查，疑似為小客車未注意車前動態，追撞上行駛於內側車道的拖吊車，再失控橫在中線車道上遭聯結車追撞。

由於撞擊力道猛烈，自小客車車體變形，40歲邱姓駕駛受困車內，受有左下頷穿刺傷、右側頭顱破裂、四肢及全身多處挫傷骨折等嚴重傷勢，當場失去生命跡象，警消緊急出動破壞器材協助邱男脫困，並將人送醫急救，但邱男仍因傷勢過重，不幸於下午2時許宣告不治。

據了解，40歲邱男隸屬於海巡署空勤吊掛分隊，軍階為士官長，今日休假外出，但妻子、家人均不知道他要去哪裡。同為軍人的胞妹接獲噩耗後趕抵醫院，崩潰在醫院門口大哭，至於詳細案發原因及經過，仍有待進一步調查釐清。