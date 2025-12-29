搶頭香！何欣純「市政辦公室」揭牌　備戰2026搖擺州大戰

▲劍指台中市長寶座的民進黨立委何欣純，率先成立市政辦公室，備戰2026搖擺州大戰。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

備戰2026台中市長選舉，民進黨籍立法委員何欣純今（29日）搶先鳴槍，於台中市南屯區成立全國首個「市政辦公室」並舉行揭牌儀式，展現深耕地方、問鼎百里侯的強烈企圖心。此舉也為這場關鍵搖擺城市的龍爭虎鬥，提前拉開序幕。

活動一早，何欣純在黨團總召周永鴻及多位市議員陪同下，先赴南屯萬和宮參香祈福。她表示，辦公室選址南屯，是因自己出身大里，同屬「屯區」，象徵不忘本。她強調「文化是根，土地是本」，未來的市政治理應從土地與文化根本做起，並讓產業發展的經濟成果能與全體市民共享。

▲何欣純一早先到南屯萬和宮參拜。（圖／記者游瓊華翻攝）



何欣純也提出「欣欣向榮、台中創新、心存台中」的治理願景，期盼以創新思維「從欣開始」，為台中開創新局。她感性地說，要用心存感恩的心，讓這片土地繼續滋養市民，使大台中越來越好。

在黨部主委許木桂等人共同見證下，辦公室正式啟用。何欣純承諾，未來將以此為據點，走遍台中29個行政區，傾聽基層心聲，並強調市區、屯區、山海線都同等重要，目標是達成區域均衡發展。她強調，將用行動證明自己已準備好為台中服務，打造更宜居的城市。