列車過站不停又倒退嚕遭監院糾正　台鐵司機違規、主管隱匿全懲處

▲台鐵前年發生司機開過站不停，竟自行關ATP倒車，險釀追撞後車事故。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

監察院糾正台鐵前年8月6日第3231次列車於三塊厝站逕行退行險釀重大事故案，台鐵今天表示，後續已追究司機員疏失及相關主管督導責任，共懲處並全面檢討改進，杜絕司機員不慎過站未停的情事發生。

前年8月6日第3231次駛至三塊厝站，司機員於三塊厝站過站不停且逕自退行。台鐵表示，該案雖未造成人員傷亡及財產損失，但屬重大違失案件，疏失人員包含司機員、車長、值班站長、調度員違反運轉規章；轄管機務段段長、副段長、指導主任及指導工務員等主管涉及隱匿事故，檢討避重就輕，督導不周等情事，奉交通部指示應主動課責及嚴懲。

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除司機員處分記一大過，其餘人員均受記過至申誡等處分；另局內督導不周責任，自局長、副局長、機務處處長等相關主管亦受記過及申誡等處分。

▲ATP限速備援系統。（圖／台鐵提供）

台鐵表示，對於司機員擅自關閉ATP（列車自動防護系統）違規行為，台鐵通令各機務段將本案列入段訓訓練內容，針對退行及ATP操作相關規定加強訓練及測驗。同時加強運用大數據資料進行司機員考核，使司機員確實遵守ATP使用規定。另已嚴格禁止乘務員及奉准之督導人員以外人員進入動力車駕駛室。

至於硬體改善部分，去年9月已完成三塊厝、新馬及汐科三站ATP由時速15公里降為0，成效良好，將持續研議擴展至其他招呼站實施，杜絕司機員不慎過站未停的情事發生。

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