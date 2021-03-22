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亞東醫院AZ疫苗開打　醫護響應：不打疫苗疫情就沒有結束的一天

▲▼新冠肺炎AZ牛津疫苗3/22全台醫護人員率先開打，一早新北市長侯友宜便到亞東醫院視察疫苗開打情形。亞東醫院院長林芳郁以身作則帶頭接受AZ疫苗接種，院內許多醫護人員也紛紛響應排隊接受AZ疫苗施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲首批AZ疫苗22日開始施打，亞東醫院分配到1900劑，院內許多醫護人員紛紛響應接受施打。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊蕓／新北報導

首批AZ疫苗22日開始接種，新北市板橋亞東醫院第一批施打獲得1900劑，上午8點由院長林芳郁帶頭施打後，已登記接種的醫護人員也陸續來施打，據了解，截至上午10點20分，已有50名院內醫護人員完成施打。

▲▼新冠肺炎AZ牛津疫苗3/22全台醫護人員率先開打，一早新北市長侯友宜便到亞東醫院視察疫苗開打情形。亞東醫院院長林芳郁以身作則帶頭接受AZ疫苗接種，院內許多醫護人員也紛紛響應排隊接受AZ疫苗施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲亞東醫院院長林芳郁帶頭施打疫苗。

亞東醫院感染管制中心主任廖俊星施打疫苗後受訪表示，住院醫師有超過20年施打疫苗經驗，所以不會特別擔心，至於外界擔心的血栓問題，不一定與疫苗相關，他認為，若不打疫苗，這波疫情就沒有結束的一天，不管是哪一家，只要能夠上市的疫苗，大概都經過完整評估。

亞東醫院家庭醫學科主任陳志道則表示，他將疫苗訊息發到科內群組後，就有同仁來詢問，原則上家庭醫師對疫苗是持正向態度，因為在預防醫學上，施打疫苗是最好的措施，很多證據上顯示都有效，副作用也在可控制範圍。對於施打後的感受，陳志道說，沒有特別不舒服，「跟流感疫苗比起來甚至比較不痛，可能因為針比較細。」

亞東醫院呼吸治療師張美雲說，呼吸治療師會接觸到插管、咳嗽等狀況，有極高風險，認為還是要施打疫苗，她坦言，身邊有同事擔心打疫苗會不舒服、發燒或血栓疑慮，她個人則是不太擔心，願意率先施打，也說服同事盡快施打疫苗。

侯友宜稍早表示，新北市共有16家醫院符合資格，共2萬269位第一線作戰人員屬首波施打對象，經調查，有4929人（24.3%）有意願接種，新北市僅分配到3800劑，且只能在亞東、雙和、慈濟及淡水馬偕醫院等4家醫院內施打，侯友宜說，新北幅員遼闊，路程來回奔波不易，恐讓施打意願相對較低，呼籲中央儘速分配新北市足夠的劑量，讓有意願的第一線醫事人員都能在第一時間於自家院內完成疫苗接種。

▲▼新冠肺炎AZ牛津疫苗3/22全台醫護人員率先開打，一早新北市長侯友宜便到亞東醫院視察疫苗開打情形。亞東醫院院長林芳郁以身作則帶頭接受AZ疫苗接種，院內許多醫護人員也紛紛響應排隊接受AZ疫苗施打。（圖／記者湯興漢攝）

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