從「爭道」到「共好」　善化國中推開圍牆讓路行人打造安全通學廊帶

▲善化國中通學步道完工啟用，圍牆內縮讓出行人空間，改善人車爭道問題。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為守護學童通學安全、改善校園周邊交通環境，台南市政府持續推動通學步道優化工程，位於台19甲線、鄰近南科重要幹道的善化國中，長期因車流量大、人車爭道及視線死角問題，通學環境備受關注，經學校向交通部公路局提案，並由市府爭取中央補助後，歷經規劃、設計與施工，通學步道於今年順利完工啟用，嶄新、安全的通學廊帶獲得師生與家長一致好評。

市長黃偉哲表示，市府高度重視學童通學安全，自上任以來已投入超過13億元經費，完成全市百餘所學校通學步道與接送動線改善。善化國中座落於連結麻豆與南科的重要交通要道，此次工程不僅改善長年交通隱憂，也讓校門景觀更加開闊，兼顧安全、美感與生態，實現友善行人的公共空間。

教育局長鄭新輝指出，本案總經費約新台幣2,050萬元，工程重點包含東側圍牆內縮、拆除老舊停車棚與警衛室、增設避車彎與學生等候區，並全面採用透水磚鋪面與綠建材設計，兼顧排水、環保與景觀品質。完工後，人行空間明顯拓寬，接送動線更為清楚，家長臨停秩序改善，通學尖峰時段安全性大幅提升。

善化國中校長吳旭泰表示，透過圍牆內縮與整體動線重整，過去圍牆外凸、電桿密集、視線受阻等問題已獲改善；新設校門與警衛室也融入在地意象，讓校園門面更親切友善，不只好走，也更好看。

教育局補充，市府未來將持續爭取中央資源，推動更多校園通學步道改善工程，並同步深化交通安全教育，從小培養正確用路觀念，讓孩子走得安心、家長更放心，也讓社區交通品質持續升級。