圍台軍演「針對台獨」　陸學者：未來軍演可能就在「台灣邊上」

▲大陸資深涉台學者包承柯。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／上海報導

解放軍東部戰區今（29）日早上突襲宣布，正式展開代號為「正義使命-2025」的聯合演習，範圍更加逼近台灣本島。大陸資深涉台學者分析，這次軍演同時警告外部勢力與台獨勢力，若賴清德的態度與作為不改，未來軍演可能就會在台灣本島的邊上。

談及舉行軍演的時間點，大陸資深涉台學者包承柯接受《東森新媒體ETtoday》採訪表示，這次軍演的目標很清晰，一個是警告外部勢力，另一個是警告台獨勢力。他解釋，美國日前通過對台110億美元的巨額軍售是關鍵因素。

除了外部因素，包承柯強調，賴清德當局持續堅持台獨立場，才是這次軍演要進行強烈警告的重點。因此他認為，軍演不單是對軍購的短期性回應，更是對賴清德這一年來相關作為的回應。

對於大陸歷次軍演越來越接近台灣本島，包承柯指出，如果台獨勢力不以此為戒，未來環島演習的範圍會越來越小，「接下來的軍演可能就在台灣島的邊上了」，而且可能會在大家都能看得到的區域裡面進行。

談及緩解當前兩岸關係的方法，包承柯強調，民進黨當局如果能放棄台獨立場的話，肯定會對兩岸關係的和緩有積極意義。他並強調，大陸所做的所有政策都是應對性的，而不是挑戰性的，「挑戰的是台獨勢力」。

從美國軍售台灣到大陸以演習應對，是否可能影響中美關係，乃至於明年4月川普訪問大陸？包承柯表示，這要看美國的反應，從中國大陸的立場而言，這是不得不做出的反應，美國對台灣通過歷史上最大規模的軍售案，北京不可能悶聲不響以滿足中美關係。

包承柯續指，今年以來，中國政府做出的反應都比較明確，干涉中國內政必定會有強制性的反應，無論是對日或是對美都是同等地處理，並積極地應對，而不是「大事化小、小事化無」的做法。