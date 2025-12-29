鄭麗文轟賴清德挑釁導致中共軍演　總統府：希望藍白回歸做正事

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

面對中共解放軍東部戰區今（29日）以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習，國民黨主席鄭麗文則批評，是因為總統賴清德不斷挑釁對岸，是賴清德拖累2300萬的國人。對此，總統府發言人郭雅慧下午受訪時表示，此刻面對外部的威脅，最需要的是內部的團結，希望國民黨或是民眾黨，大家都回歸到做正事，回歸到正軌，無論是剛剛所提的這些政治議題或是政治的攻擊，都希望能夠回到立法院先做正事。

鄭麗文針對中共軍演，把矛頭指向賴清德。她痛批，全都是因為賴清德總統已經把自己的路走絕了，連累全台2300萬人，為何賴清德頻頻對在野開砲，因為他一心一意就只想贏得2026的選舉，大罷免後，前總統蔡英文馬上就異軍突起，如果2026沒選贏賴可能會被逼宮，這就是他最深的恐懼。

鄭麗文批評，賴清德不斷挑釁、踩紅線，毫無感受想要締造兩岸和平，因為兩岸愈是對立且兵凶戰危，愈有利他去販賣「芒果乾」來動員選票，只因為賴清德沒有任何政績跟解決問題能力，只有透過恐懼來政治動員，但賴的這招已經失靈了，否則大罷免也不會失敗，只是賴清德已經把自己的路走絕了，沒有回頭可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人。

此外，民眾黨主席黃國昌今天也舉辦「嚴正抗議•具體反制賴清德總統級造謠」記者會，他痛批賴清德身為國家元首，竟然成為帶頭造謠的人，限賴24小時澄清道歉，否則明天會到法院正式提告求償。

針對藍白的批評，郭雅慧下午受訪時表示，台灣今天面臨的是中國正在台海周邊進行針對性的軍演，此時此刻面對外部的威脅，最需要的是內部的團結，希望國民黨或是民眾黨，大家都回歸到做正事，回歸到正軌，無論是剛剛所提的這些政治議題或是政治的攻擊，都希望能夠回到立法院先做正事。

郭雅慧指出，今天已經是12月29號了，再過兩天即將迎接新的一年，但是中央政府的總預算還在立法院當中，已經要跨年還是沒有完成審查。她也提到攸關站在第一線國軍弟兄姊妹的國防特別條例，也希望能夠在立法院獲得不分朝野的支持。