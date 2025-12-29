陸海警加入圍台軍演　路徑以「中國結」顯示具弦外之音

▲福建海警加入「正義使命-2025」環台軍演，並釋出具有深意的路線示意圖。（圖／翻攝中國海警）

記者魏有德／綜合報導

大陸「正義使命-2025」軍演今（29）日起在台灣東南西北周邊海域實施，除火箭軍在福建一帶部署，進行遠火支援、協同作戰相關科目演練外，解放軍海軍及空軍分別前往指定位置或區域進行實彈射擊演練。此外，大陸海警也加入此次軍演，並在下午釋出航行路線圖，並刻意以「中國結」的紅繩造型，另具深意。

▲路線示意圖的中國結綁法有不同含義。（圖／翻攝中國海警）

參與軍演的福建海警船艦以4組編隊方式執行任務，1302編隊從北邊的福州一帶出發，從台灣北部向東部前進，1306編隊則是從廈門一帶出發，從巴士海峽朝台灣東部前進，與1302編隊在花蓮東方外海會合，至於2204編隊則在澎湖南端海域，2203編隊位置較為靠近高雄外海進行演訓。

根據大陸官方說法，海警船艦編隊主要任務為進行執法巡查，實施聯合護漁、查證識別、攔截查扣等科目演練，以檢驗管控和執法能力。

值得注意的是，此次大陸海警局公佈環台執法巡查示意圖上，船艦行進路線以紅繩造型為象徵，一方面要強調兩岸人民血脈相連，另一方面則是呼應大陸官方所劃下的「紅線」一詞，同時，「繩」與「省」發音相近，特別突顯台灣是中國一個省的概念。

至於台灣東方的中國結採取「盤長結」綁法，寓意永不分離，象徵兩岸不可分割，台灣西南與澎湖南方的「藻井結」則顯示出秩序井然的意義，欲象徵海警執法行動的公權力。

至於在馬祖和烏坵，福建海警也分別派出14606和14609編隊，沿著兩座島嶼群，進行繞行式的的巡查執法演練。