政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市跨年維安升級！千警荷槍實彈待命　民眾進場打開隨身包查驗

▲台北最High新年城─2026跨年晚會」將於12月31日晚間登場。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲台北最High新年城─2026跨年晚會」將於12月31日晚間登場。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北近日發生的1219無差別攻擊事件震動社會，讓許多民眾感到恐懼、不安與憤怒，也引發各界高度關注與討論，為了因應即將到來的「臺北最High新年城─2026跨年晚會」，北市府今（29日）召開聯合記者會，說明跨年晚會維安與警力部署情形。北市政府警察局與信義分局將於12月31日晚間活動期間，動員超過1000名警力及協勤民力，荷槍實彈加強場域安全檢查與巡邏密度。台北市警察局信義分局長李憲蒼表示，警方將使用金屬探測器進行檢查，並請民眾主動打開隨身包包配合目視查驗。

大型行李箱禁止攜帶進入主舞台核心區

李憲蒼表示，今年跨年晚會總警力動員達1300餘人，較往年增加約300人，針對人潮、舞台區及周邊場域加強警戒。進入主舞台核心區域將實施安檢措施，主辦單位於南、北廣場各設置2處入口，合計4個出入口，由警方與工作人員共同執行初步安檢。

李憲蒼說明，警方將使用金屬探測器進行檢查，並請民眾主動打開隨身包包配合目視查驗。大型行李箱將依公告規定禁止攜帶進入主舞台核心區，槍枝、刀械、毒品、易燃物品及長條狀尖銳物品一律嚴禁入場，玻璃等易碎物品也不得攜入。

台北市警察局新聞稿則指出，因應1219隨機襲擊事件，跨年晚會特別規劃於會場外圍部署大型警備車及巡邏車輛，以防範車輛衝撞等風險。同時，警方將全面強化各項維安作為，加派警力進駐信義商圈、香堤大道、市府轉運站、捷運站、大巨蛋及松山文創園區等人潮聚集處所，執行守望與巡邏勤務，並整合防爆車輛、特勤中隊、無人機隊及新北市警察局支援之偵爆警犬，共同投入維安。

未經核准飛行之無人機將採干擾迫降措施

警方指出，本次勤務編組27組機動打擊小組，配備必要警用裝備，包括槍彈、電擊槍、臂盾、鋼叉等，以隨時因應突發狀況；另調派指揮車、照明車等專業車輛，強化現場指揮與夜間照明效能。針對活動區域、核心舞台及鄰近大巨蛋、國父紀念館等周邊地區，警方將進行全面清查，強化對可疑人、事、物之安全查察。對於未經核准飛行之無人機，將採取干擾及迫降措施，建構完整空域安全防護網，確保維安無死角。

信義分局並於活動周邊設置5處機動派出所，提供協助尋人、失物招領及各項為民服務。針對主舞臺觀眾區、南北廣場、臺北大巨蛋廣場、象山步道及公園、捷運出入口等易聚集人潮區域，規劃「防踩踏小組」，即時防範推擠、攀爬及其他突發狀況。

▲台北捷運重點車站安全設備升級。（圖／北捷提供）

▲台北捷運重點車站安全設備升級。（圖／北捷提供）

活動散場及緊急疏散期間，警方將配合現場工作人員，運用LED指示牌、擴音設備、照明器材等，引導民眾依動線有序疏散；如發現推擠或跌倒情形，將立即派員介入處置，必要時即時通報救護單位支援。倘發生重大緊急狀況，將由市府緊急應變中心統一指揮，並透過主舞台廣播引導民眾冷靜配合疏散。相關道路管制措施也將隨活動結束陸續解除，請用路人配合員警指揮疏導。

此外，鑑於往年跨年結束後信義商圈人潮密集，信義分局將視現場狀況，彈性運用阻隔設施管制松壽路16巷、20巷夜店區，並加派警力執行巡邏與守望勤務，以防範人潮過度集中，確保公共安全。

警方強調，為全面提升跨年晚會維安效能，北市警局及信義分局將動員1千餘名警力及協勤民力，全力守護市民安全。警方呼籲，民眾參與跨年活動時，務必遵循現場警察及工作人員引導，配合相關管制措施，切勿攜帶危險物品，並留意自身及同行親友安全。同時也請市民多加利用大眾運輸工具前往會場，避免酒後駕車，共同維護交通與公共安全。

