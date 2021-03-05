持股破億卻背債2.3億　蘇震清「借貸投資股票」：一張都沒賣

▲立委蘇震清持股破億，但負債卻高達2.3億。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

監察院公布最新一期《廉政專刊》。涉入貪汙案以1000萬交保的立委蘇震清財報也公布，而根據資料，蘇震清與妻子名下存款有314萬8891元，手中持有股票價值高達1.3億餘元，但負債高達2億多元。對此，他回應，歷年來都是依法如實做財產申報，購入股票後皆無賣出，因此仍是負債狀態。

蘇震清表示，歷年來都是依法如實做財產申報，都是授權委由監察院勾稽查核個人的資料，可以從監察院的廉政專刊公開做查閱。

至於債務部分，蘇說，在申報的內容裡，債務都是跟朋友去借貸，跟哪位朋友借貸的也都有申報；另外，也有申報去購買投資，但從沒賣過任何股票，且投資的都是未上市公司股票，「簡單講，現在借貸依舊存在」。

蘇震清財產申報顯示，名下共有8筆土地、4筆建物，一輛超過5年的BMW，一輛90萬元的TOYOTA登記在妻子名下。

蘇震清夫妻共有存款金額為314萬8891元，債務金額為2億353萬4754元，其中購買不動產債務佔2億元、蘇震清私人債務佔1億5千萬元。

根據財產申報，蘇震清與妻子持有1億3726萬2728元的股票，包括億光1160元、潤泰全1260元、華元生活科技股份有限公司2250萬元、郡宏光電股份有限公司11億3千萬元。