財產申報「複製貼上」？　監察院打臉王定宇：沒有誤植！

▲立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委王定宇近日陷入婚外情疑雲，還被指控近2年財產申報數字一模一樣，使他親上火線回擊「監察院誤植」。不過，監察院11日下午打臉王定宇，強調該廉政專刊刊登的王定宇2020年財產資料，是王定宇2020年12月10日申報的資料刊載，並沒有誤植。

王定宇最近一次申報資料，存款、有價證券等數字，都與去年3月公布的申報資料完全一樣，彷彿是複製貼上。而根據監察院去年3月公布，王定宇財產資料是在2019年11月1日申報，監院4日公布則是2020年11月1日申報，二次申報相差剛好1年時間。

對此，王定宇今天在臉書親上火線回擊，聽到有人說財產申報一模一樣，坦白說自己都如常申報，也不曉得有什麼問題，直到上午監察院財產申報處黃組長來電告知，「2020年財產申報下載監察院資料時，因誤觸2019年資料，以致2020年和2010年完全一模一樣」。

針對王定宇說監察院誤植，監察院11日下午緊急澄清，依公職人員財產申報資料審核，以及查閱辦法第5條規定，受理公職人員紙本申報財產申報表，僅作「形式審核」，也就是檢視是否填妥基本資料、末頁有無簽章等。申報人以網路申報財產，則無須進行形式審核，如應刊登公報者，依其申報資料內容登載。

監察院指出，監察院公報廉政專刊第171期所刊登王定宇2020年財產資料，是依據王定宇2020年12月10日網路傳送申報資料刊載，並無誤植情形。

關於王定宇表示是有一名「黃組長」來電告知誤觸，監察院公職人員財產申報處長陳美延受訪時表示，黃組長是善意提醒王定宇辦公室，是否不小心下載到前一年的資料？因為擔心對方有搞混等情況，所以才打電話提醒，監察院不可能有誤觸，「他們是申報人，我們是受理申報的機關，我們怎麼會知道資料？這要申報人自己才會知道。」

至於若王定宇申報資料錯誤想要修正，陳美延提到，申報義務在於申報人，可依照《公職人員財產申報資料審核及查閱辦法》第6條規定，申報人於申報後發現申報資料錯誤時，得重新詳實填寫申報表，提出於原受理申報機關（構）申請更正，原申報表不得抽換；採網路申報方式者，得自行更正後重新上傳申報資料，「王定宇是申報人，得要自己來做更正。」