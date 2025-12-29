近千中配將被除籍？　移民署：僅278人未繳、找到人前不會註銷身分

▲內政部移民署。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者詹詠淇／台北報導

政府要求中配及中配子女補繳「喪失原籍證明」，有媒體指出，仍有近千中配尚未繳交相關證明，明年元旦、意即3天後被除籍。對此，內政部移民署今（29日）澄清，截至今年12月26日止，已協助近98%通知對象完成補繳或註記等程序，尚未與政府聯繫者計278人，僅占整體約2%，尚未找到當事人之前，政府不會逕行註銷台灣身分，該報導內容與事實嚴重不符。

《中國時報》報導，政府要求1.2萬名已取得台灣身分的中配與中配子女在3個月內補繳「喪失原籍證明」，但因返回中國申請困難等諸多原因，陸委會將期限延至12月底。不過，仍有近千中配尚未繳交相關證明，明年元旦、意即3天後被除籍，在野立委憂，中配恐淪政治人球。

對此，內政部移民署今（29日）表示，依據兩岸條例規定，陸續通知原中國籍人士補繳喪失原籍證明，並基於人道及便民的立場，與陸委會提出相關替代方案及便民措施。

移民署指出，截至今年12月26日止，已協助近98%通知對象完成補繳或註記等程序，尚未與政府聯繫者計278人，僅占整體約2%，政府不會逕行註銷台灣身分，該報導內容與事實嚴重不符。

移民署進一步說明，經移民署與中央相關部會及地方政府密切配合，並透過公私協力管道，盡力聯繫通知對象說明相關規定，尚未與政府聯繫者，已從今年6月底的2,237人，大幅減少為僅278人。

移民署強調，尚未找到當事人之前，不會逕行註銷台灣身分，也呼籲當事人儘速主動聯繫該署，以協助完成相關法律程序。

最後，移民署重申，註銷台灣身分是大事，若是通知對象具有特殊困難，只要當事人有積極處理之意願及行動，將與陸委會、海基會等政府機關及民間單位攜手合作，提供最大的必要協助，不會發生通知補繳期限屆滿就被註銷台灣身分的情形，並提醒切勿傳散相關不實訊息，避免造成社會大眾誤解及當事人恐慌。