北捷跨年夜42小時不打烊！重點站加派5保全　增設防禦鋼叉、噴霧

▲台北捷運重點車站安全設備升級。（圖／北捷提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北最High新年城─2026跨年晚會將於12月31日晚間在台北市政府前市民廣場登場，鄰近的台北大巨蛋同日晚間也將舉辦歌手蔡依林（Jolin）跨年演唱會，預期吸引大量人潮，當日北捷人員配置防禦盾牌、鋼叉、防身噴霧等防護設備，同時重點車站增派5名保全人力。台北捷運也宣布，從12月31日早上6時至1月1日午夜12時，將連續42小時營運不收班，更為鼓勵民眾分散搭乘，只要是從南京三民站或台北小巨蛋站進站的乘客，不論搭乘距離多遠，一律免費。

跨年夜熱力開唱送舊迎新，壓軸倒數的燦爛煙火也是重頭戲之一，同日天后蔡依林也將在大巨蛋舉辦跨年演唱會，預估將吸引數十萬人齊聚狂歡。在跨年維安方面，台北捷運公司副總經理楊秦恒說，車站已配置防禦盾牌、防禦棍、防禦鋼叉及伏暴魔束帶等防護設備，另也備有可用於制伏歹徒的防身噴霧，全面提升第一線人員的自我防護與應變能力。

北捷公司指出，跨年夜當晚，也將會同警方提高巡檢頻率，並指派專人即時監看重點車站監視器，另重點車站的站長與保全人力同步加強，台北車站、中山站、西門站、忠孝新生站及市政府站等，增派5名保全人力進駐。

至於限時交通優惠，北捷公司說明，自12月31日晚間10時30分至2026年1月1日上午6時，持電子票證自南京三民站或台北小巨蛋站刷卡進站搭乘，可享當趟不限站數免費優惠；使用單程票的旅客，則可至南京三民站或台北小巨蛋站自動售票機旁的專屬服務櫃台，免費領取單程票搭乘。

此外，配合台北市政府前廣場跨年晚會，北捷自12月31日上午6時起至1月1日午夜12時，連續42小時不收班營運（小碧潭支線及新北投支線除外）；跨年夜當晚將加密列車班距，板南線最短班距為2至3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘，並視人潮狀況彈性調整；貓空纜車則延長營運至凌晨2時，並視疏運情形延長至人潮疏散完畢為止。