中和麵店插隊衝突！火爆大叔揮斧頭攻擊　他肩瘀青手破皮

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區圓通路今（29日）中午一名54歲薛姓男子在餛飩麵店用餐時，因點餐插隊問題與另一名38歲陳姓顧客發生爭執，薛男竟憤而跑回機車置物箱取出「斧頭」攻擊對方。中和警分局獲報後啟動快打部隊趕赴現場，當場將這名持斧男逮捕法辦，遭攻擊的陳男肩膀及手臂嚴重瘀青，手指關節處也有多處擦傷，送醫後無大礙。

▼監視器拍下薛男從機車置物箱拿出斧頭 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天中午12時許，薛姓男子在中和圓通路某間餛飩麵店點餐排隊，過程中，另一名顧客陳男也將點好菜單交給店員，薛男認為陳男涉嫌插隊，雙方在店門口爆發激烈口角。過程中，薛男情緒失控，快步跑向停在路邊的機車，從置物箱內抽出一把長約30公分的「未開鋒斧頭」，隨即衝回店內朝陳男揮砍、敲打。陳男躲避不及，當場遭斧頭重擊。

中和警分局獲報後趕抵，將薛男依現行犯當場上銬逮捕，同時查扣犯案的斧頭。遭攻擊的陳男因被斧頭敲擊，造成肩膀及手臂嚴重瘀青，手指關節處也有多處擦傷。經送往雙和醫院治療，所幸無生命危險。薛男訊後依傷害罪移送新北檢察署偵辦。

▼警方查扣犯案用未開封斧頭 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼被害的陳男肩部、手部受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）