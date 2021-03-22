中央只准新北4家醫院開打　侯友宜：光分配給醫護的量劑都不足

▲新北市長侯友宜（藍衣）到亞東醫院視察疫苗開打情形，亞東醫院院長林芳郁帶頭接種。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／新北報導

首批AZ疫苗送往全台57間醫院，11.7萬劑AZ疫苗今天開始接種，新北市長侯友宜到訪亞東醫院關心疫苗施打狀況。會後受訪時被問到何時親自施打，侯友宜說，目前新北市光分配給醫護的量劑都不足，所以先讓醫護人員先打，「如果疫苗足夠，我一定站出來打。」

侯友宜致詞表示，今天是疫苗開始施打第一天，也是第一線醫護同仁開始接種的第一天，AZ疫苗在還沒開始施打前，外面很多討論，許多國家陸續停止施打，引起國內外對於AZ疫苗的信心，顯然還有很多想像空間。

侯友宜說，疫苗只要指揮中心、專家學者評估認為沒問題，中央地方一定共同面對，新北第一時間申請16家醫院作為第一波施打，但中央只准4家醫院，亞東、慈濟、雙和與淡馬醫院，新北市第一天4家醫院同時開打，必須要接納16家醫護人員。

至於第一批登記部分，侯友宜表示，新北市有4900多人登記，佔24%，但中央只給3800劑，佔比只有18%，目前第一批施打量還是不夠，相信中央會陸續把疫苗送到新北市。

侯友宜說，有醫護跟他反應，因為只集中在四家醫院，新北幅員遼闊，路程來回對他們來說奔波不易，施打意願相對較低，「還是鼓勵大家能抽空到醫院施打，只有保護好自己才能照顧別人，第一線同仁們加油，歡迎大家隨時加入。」

至於何時親自施打疫苗，侯友宜會後受訪時表示，他都願意率先施打，目前國人對疫苗的信心顯然還是不足，光醫護人員只有24％願意施打，不到3成，願意施打的民眾是否比3成多，仍有疑慮，政府首長一定要站出來率先試打，來安頓民心，因為地方首長是第二批施打對象，今天沒施打是因為光給醫護的量劑都不足，所以先讓醫護人員施打，「如果疫苗足夠，我一定站出來打」，鼓勵還沒施打疫苗的朋友加入這個行列。