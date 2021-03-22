快訊／蘇貞昌手比「OK」　陳時中陪同進台大施打AZ疫苗

記者陶本和／台北報導

首播AZ疫苗22日開打，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中為了讓國人放心，一早7時40分準時抵達台大醫院，現場記者追問心情如何？是否會緊張？蘇貞昌一派輕鬆，雖然沒有回應，但也比了「OK」的手勢。

11.7萬劑AZ疫苗國內22日開始施打，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜雖然不在第一波的施打名單中，但仍安排視察行程。根據北市府的不公開行程，柯文哲將赴和平醫院視察施打狀況；而新北市長侯友宜在一早8點，前往亞東醫院視察，希望帶動醫護人員的信心。

至於中央官員部分，蘇貞昌、陳時中為了讓國人可以放心，兩人決定施打「全台第一針」。一早陳時中先行抵達台大醫院門口等候蘇貞昌，在等待期間有簡短與媒體談話，重申對疫苗的信心；約莫7時40分左右，蘇貞昌車隊準時抵達台大醫院門口，他一副輕鬆自若，現場大批媒體高喊追問「院長！心情怎麼樣？」、「會不會緊張？」他雖然都未回應，但他對著鏡頭比出「OK」的手勢。

根據政院與台大醫院的規劃，蘇貞昌與陳時中接種疫苗之後，預計休息約30分鐘後就會步出醫院，但仍不會安排媒體訪問，屆時將由行政院發言人羅秉成轉述內部施打狀況。

▼蘇貞昌施打疫苗。（圖／記者周宸亘攝）

