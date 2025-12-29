解放軍大喊立刻射擊！　美售台海馬斯火箭「首次」列圍台演習目標

記者任以芳／綜合報導

解放軍東部戰區今（29）日此時此刻，開展史上最貼近台灣「正義使命-2025」聯合演習。大陸官媒《央視》稍早釋出的軍演畫面，解放軍士官明確大喊「發現海馬士目標！」並展開聯合打擊演練。顯示解放軍此次環島演習，把美方提前交付我軍的海馬斯火箭首次列為演習大擊目標，戰略針對性極強。

東部戰區此時此刻開展圍台「正義使命-2025」聯合演習，根據大陸官媒《央視》稍早披露最新軍演情況。今日上午9時30分許，東部戰區海軍寶雞艦、徐州艦、太原艦等編隊，分別位台灣北部、西南、東部海空域展開多輪主副炮實彈射擊。抵達預定海域後，各編隊展開戰鬥部署，連貫實施防空反導、聯合反潛及海上突擊演練。

《央視》報導稱，東部戰區空軍多型戰機於今日凌晨時分從多個機場集結起飛。由殲擊機、轟炸機、特種機組成的大規模空中編隊，飛往台灣東部、北部及西南海空域，協同遠程火力開展對海突擊、區域制空及對陸打擊科目。強調此次演練核心在於檢驗「一體化協同」能力，確保在複雜電磁環境下精準奪取綜合制權。

▲美方海馬斯火箭交付超前！解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標就射擊 。（圖／翻攝 央視）

《央視》播出片段，罕見點名美國對台軍售武器之一「海馬士多管火箭」，畫面搭配解放軍陸軍遠箱火打擊分隊，並且明確點名「海馬斯火箭」，模擬接收到目標情報後，針對敵軍機動目標展開連續打擊演練。

在演習畫面中，一線指戰員大喊，「報告指揮員，收到海馬斯目指信息！」指揮員接著回應，「一炮、三炮注意接收目標，立即射擊！」

這段畫面針對性極強，也顯示解放軍「正義使命-2025」演習，針對台軍近期新成軍的海馬斯多管火箭系統實施專項「打擊演練」。

▲東部戰區火箭軍釋出導彈畫面，隨時實彈射擊 。（圖／翻攝 央視）

陸軍官兵表示，「收復寶島台灣是我們每一名軍人的神聖使命....，我們已經做好了真打實打的充分準備，有堅定的決心，強大的能力，堅決消滅一切『台獨』分裂勢力，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

另外，《央視》釋出東部戰區火箭軍多支導彈發射車部隊採取「廣域機動、多點進駐」方式，裝載實彈向東南沿海陣地快速轉進。

目前，美方賣給我軍「海馬斯」多管火箭系統交付進度超前，國防部日前證實，剩餘18套海馬斯將提前於115年第4季完成交運。然而，此舉顯然引發對岸高度關注，解放軍正開展「正義使命-2025」，已將我軍新增程精準打擊戰力列為首要毀傷目標，戰略針對性極強。