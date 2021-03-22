亞東院長林芳郁打新北第一針　侯友宜：4900人登記第一波施打

記者蕭羽耘／新北報導

首批AZ疫苗送往全台57間醫院，11.7萬劑AZ疫苗今天開始接種，新北市長侯友宜到訪亞東醫院關心疫苗施打狀況，他表示，新北市有4900多人登記，佔24%，但中央只給3800劑，佔比只有18%，目前第一批施打量還是不夠，相信中央會陸續把疫苗送到新北市。

新北市板橋亞東醫院第一批施打獲得1900劑，由院長林芳郁帶頭施打，侯友宜今天也到訪醫院關心。

中央目前配發新北市共3800劑，疫苗已於日前分別送達4醫院，包括新店慈濟醫院500劑、雙和醫院1000劑、板橋亞東醫院1900劑與淡水馬偕醫院400劑。

亞東醫院今天由林芳郁接種第一針，副院長邱冠明在施打前說明，疫情過去一整年讓世界產生很大改變，也清楚理解唯有疫苗才能改變疫情發展，很幸運終於等到台灣第一批疫苗AZ，過去或許有些爭議，最近包括歐洲、指揮中心都給我們很多信心。

按照施打流程，邱冠明說，首先會依優先順序列好名單，以問卷方式徵詢個人意願，排除過敏、使用荷爾蒙、避孕藥等，經現場醫師評估後即可施打，AZ疫苗比較陌生，會有三十分鐘觀察期，同仁間可以關懷，會依登入時間追蹤，運用手持裝置隨時反映相關症狀，包括注射處疼痛、發燒等不良反應。

而到訪的侯友宜致詞表示，今天是疫苗開始施打第一天，也是第一線醫護同仁開始接種的第一天，AZ疫苗在還沒開始施打前，外面很多討論，許多國家陸續停止施打，引起國內外對於AZ疫苗的信心，顯然還有很多想像空間。

侯友宜說，疫苗只要指揮中心、專家學者評估認為沒問題，中央地方一定共同面對，新北第一時間申請16家醫院作為第一波施打，但中央只准4家醫院，亞東、慈濟、雙和與淡馬醫院，新北市第一天4家醫院同時開打，必須要接納16家醫護人員。

至於第一批登記部分，侯友宜表示，新北市有4900多人登記，佔24%，但中央只給3800劑，佔比只有18%，目前第一批施打量還是不夠，相信中央會陸續把疫苗送到新北市。

侯友宜同時鼓勵第一線同仁勇於施打，呼籲政府首長更應鼓勵大家一起施打，讓疫苗在爭議下讓民眾能安心，疫苗施打能提供全民防衛力量，增加有形保護力。

▲新北市長侯友宜（右）到亞東醫院視察疫苗開打情形。（圖／記者湯興漢攝）





