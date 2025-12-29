冷血幫傭「奶瓶加消毒水」企圖毒殺嬰兒！　惡毒行為全都錄

▲雇主家中監視器拍下清潔工的作案畫面。（圖／翻攝自Facebook／เจ๊ม้อย v+）



記者王佩翊／編譯

泰國一名女網友從臉書社團找到一名清潔工到家打掃，沒想到卻發現這名清潔工偷偷在嬰兒奶瓶摻入消毒水，企圖毒害她的孩子，而整個過程也被家中監視器拍下。她事後將犯案過程PO網公開，沒想到有認識該名清潔工的人直言，嫌犯早已是慣犯，會使用相同手法毒害雇主，背後動機疑似是要讓全家人送醫，趁機竊取財物。

根據Khaosod報導，被害女子透過擁有67萬粉絲的泰國臉書粉專「เจ๊ม้อย v+」披露這起驚悚案件。她表示，自己日前從臉書社團找到一名日薪清潔工到家中打掃，起初一切看似正常。然而事發當天中午，孩子的奶奶準備讓孫子午睡，拿起早上剩餘的奶瓶餵食，沒想到孩子吸了幾口後，奶奶就聞到強烈的消毒水味道。

奶奶回憶當時情況表示，「味道非常刺鼻，我立刻把奶瓶打開聞了聞，然後趕緊聯繫媳婦。」母親趕回家後親自嚐試，確認奶瓶中確實含有消毒水成分，讓她當場崩潰痛哭。

全家人緊急將孩子送往醫院檢查，驚魂未定的母親手抖不停，不斷自責沒有謹慎篩選保母。此時孩子的爺爺剛好返家，當場質問保母是否動過奶瓶，對方聲稱只是用抹布擦拭。當爺爺告知奶瓶含有消毒水且孩子已送醫時，該名清潔工竟表示，「不記得做了什麼」，隨即匆忙逃離雇主家。

該名母親事後調閱監視器畫面，發現驚人畫面。該名清潔工竟刻意將放在3樓喝一半的奶瓶拿到2樓，並往奶瓶裡添加消毒水，再偷偷將奶瓶放回嬰兒床邊原位。監視器還錄到其他多項可疑行為。

幸運的是，嬰兒經檢查後並無大礙，但院方建議觀察24小時。醫護人員也建議家屬到警局報案，並將奶瓶送驗毒物成分作為起訴證據。

該起案件在社群平台廣泛傳播後，有網友在社群平台X爆料指出，「這個女人是我的鄰居，她根本是慣犯，會故意讓屋主帶孩子去醫院，然後趁機偷竊財物、拍攝重要文件。這個人很危險，有前科。」