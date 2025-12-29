快訊／總統府公布新年春聯「七喜春來」　福袋、紅包袋搶先看

記者陶本和／台北報導

總統府29日公布「馬年」賀年的春聯、賀年卡、紅包袋與福袋。在新年的春聯部分，本次以「七喜春來」四字呈現。總統府發言人郭雅慧表示，七喜春來的寓意是「幸運好事，迎春順達」，而「馬」是12生肖第七順位，七喜則代表平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂。

▲總統府公布「馬年」春聯、紅包袋、福袋與賀年卡。（圖／記者徐文彬攝）



總統府秘書長潘孟安表示，總統府依慣例公布「馬年」賀年卡、春聯還有福袋與紅包袋。他說，要跟國人報告，這次賀年卡是新生代設計師，用創意象徵新一年台灣向前邁進。

▼總統府公布「馬年」春聯、紅包袋、福袋與賀年卡。（圖／記者徐文彬攝）



潘孟安表示，「七喜春來」感謝文學家老師的發想，「七」代表12生肖的馬，「七喜」代表不同喜事跟祝福，祝福馬年大家有幸運好事，迎春順利的意涵。

潘孟安表示，再過兩天是新的一年，過去元旦升旗典禮，總統賴清德會依照往例發表元旦談話，當天早上九點會來談話，當天早上六點升旗典禮，而從早上九點至下午四點，都是總統府大開放時間，屆時也會分送紅包袋給民眾。

