助98%陸配完成除籍申請！移民署喊：勿信謠言　未辦理僅278人

▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

有媒體29日報導通知陸配補繳喪失原籍證明一事，移民署出面澄清，表示該署係依《兩岸人民關係條例》相關規定，通知原陸籍人士補繳喪失原籍證明，並基於人道與便民考量，與大陸委員會研議多項替代方案及配套措施。截至今年12月26日止，已協助近98%的陸配完成補繳、註記等程序，尚未與政府聯繫者僅278人，占整體約2%，並非媒體報導的逾2千人。

移民署說明，該署近半年來與中央相關部會、地方政府密切合作，並透過公私協力管道積極聯繫當事人說明法令規定，尚未聯繫到陸配人數已由今年6月底的2237人大幅下降至278人，顯示溝通協助已見成效。

移民署強調，在尚未找到當事人並完成聯繫前，政府不會逕行註銷其台灣身分，呼籲仍未辦理除籍的陸配、儘速主動與移民署接洽，以利協助完成相關法律程序。

移民署重申，註銷台灣身分屬重大事項，政府將審慎處理。若通知對象確有特殊困難，只要展現積極處理的意願與行動，移民署將與陸委會、海基會及相關民間團體攜手合作，提供必要協助，不會因補繳期限屆滿即逕行註銷陸配身分。移民署指出：外界切勿轉傳不實訊息，以免造成社會大眾誤解及當事人不必要的恐慌。

