社會 社會焦點 保障人權

獨／賴瑞隆聲明「踢足球衝突非霸凌」　女童家長友人嘆：感覺被出賣

▲▼立委賴瑞隆澄清家人爭議非霸凌。（圖／記者賴文萱攝）

▲立委賴瑞隆澄清家人爭議非霸凌。（圖／記者賴文萱攝）

記者張君豪／高雄報導

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆家人在校園疑似霸凌事件引發社會討論，賴瑞隆27日公開聲明將事件定調為「非霸凌案」，稱雙方家長已達成共識，事件已翻篇。但遭賴瑞隆家人霸凌的女學生家屬友人向《ETtoday新聞雲》澄清：賴瑞隆把「雙方家長和解」直接解讀為「該校校園內不存在霸凌行為」，實為倒果為因，與實際處理過程並不相符。

賴瑞隆團隊27日公開表示，雙方家長已共同擬定聲明，達成三項共識，包括「本衝突事件非霸凌案」、「呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子」及「部分媒體報導並非事實」，並強調校園事件依現有機制妥善處理。賴展開地方掃街行程，意圖拋開家人被指霸凌爭議，爭取鄉親支持。

和解不代表校園霸凌和傷害不存在

但賴瑞隆定調家人涉入「衝突」而非霸凌案件，當事學生家屬友人昨日深夜不滿指出：整起校安事件之所以未進入霸凌調查程序，關鍵在「雙方家長選擇和解」，而非校方、教育局調查報告認定「霸凌事實不存在」。

遭霸凌女童的家屬友人轉達委屈指出：依現行校安事件處理機制，若雙方進入調解並簽署和解書，調查程序即告中止，根本不會產生「霸凌成立或不成立」的事實認定。友人指出：校園霸凌的成立須符合「持續、多次不當行為」及「具體證人」等嚴格要件，加上女童家長只想要為女兒討公道，只要賴瑞隆有出面道歉，他們不願再深究索賠。

但因賴瑞隆夫妻遲遲不願到校開會，12月初媒體報導後，家長不想對孩子造成二度傷害，加上賴瑞隆願意道歉，加上 女童家長不願被扯到政治與參選話題，因此同意雙方和解。但並非代表家長及被害女學童認同：『賴家家人在校的肢體毆打和長期言語暴力「不是霸凌」』。

「和解不代表事情沒發生，更不等於傷害不存在。」「賴家人在事發後53天才出面為霸凌事件道歉，女童家長並沒有再讓賴瑞隆等53天才和解，已釋出相當善意」，家屬友人指出：整起事件就是孩子在校被欺負，家長出面幫女兒討公道，希望賴瑞隆正視問題、道歉給孩子一個交代。當賴瑞隆道歉後，雙方基於讓事件落幕、避免雙方孩子持續被輿論消費，才同意和解。

賴瑞隆單方聲明「非霸凌」讓家長傻眼

賴瑞隆卻單方面直接聲明「衝突事件非霸凌！」卻著實讓女童家屬傻眼「真的有點被出賣的感覺！」明明是校安程序「未完成調查」，卻被賴瑞隆團隊操作為「霸凌不成立」，甚至事後宣稱純屬誤會，女童家屬看在眼裡透過友人強調：「不願再起紛爭，但只能說相當遺憾」。

高雄市中山四路今（29）日發生一起連環車禍。一輛移動式起重機因機械故障，導致油料滲漏路面，未料後方同向行駛的4名機車騎士行經時，因路面油漬濕滑而自摔受傷，均送醫治療。警方獲報後已到場處理，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。

賴瑞隆校園霸凌高雄和解爭議家屬親友

