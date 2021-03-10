海洋委員會主委李仲威：太平島目前戰備足夠　擬換裝火力更強武器

▲海委會主委李仲威。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委湯蕙禎10日在立法院內政委員會提出質詢，對於南沙情勢緊張詢問太平島戰力是否足夠，海洋委員會主委李仲威表示，目前防衛武器應付現在的情勢是足夠的，未來朝火力更強、機動力更大的武器換裝，此外，海巡整建空中兵力有其必要性，也會去爭取。

立法院內政委員會10日邀請海洋委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況並備質詢。湯蕙禎質詢時指出，中共漁船、抽砂船侵犯我國海域，今年中國通過海警法，海警總隊可以動用武力，而中國3月1日起已在南海軍事演習，海巡署也在太平島實彈射擊演練，南沙情勢緊張，太平島戰力戰備足夠嗎？

對此，李仲威表示，所有武器配備是依照我防衛作戰需求，並依照敵情威脅來配置，「目前防衛武器應付現在的情勢是足夠的，但未來我們還是建案要朝火力更強、機動力更大的武器換裝。」

李仲威強調，空中兵力的籌建最主要是跟行政院既有政策改變，需要做比較周延、完整的討論，建立共識後才能調整，現在正積極在做，「目前朝向希望海巡能整建空中兵力，有必要性，我們會去爭取。」

李仲威說，我們檢討國際情勢變化，依照兩岸關係、未來海域上執法上的需要，做了一些討論與建議，希望獲得大家支持，建立共識後把兵力整建起來，以後不管是在海域監控、人道救援上快速達成。

另外，李仲威也指出，東沙目前有疏濬計畫，未來疏濬完成後，就能派大型巡艇進駐，擴大防護能力，在太平島的既有碼頭因為靠港側水深不夠，也會有疏濬計畫，今年已開始按照計畫執行，未來疏濬完成、水深足夠後，我們的船就多了靠泊的位置，會增加巡護能量。

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