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蔣萬安質疑政府無心解決少子化　蘇貞昌：有心但效果不是立竿見影

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 陳時中 潘文忠 立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台灣少子女化日趨嚴重，2020年首度出現人口負成長，國民黨立委蔣萬安9日質詢時關心少子女化議題，認為政府雖投入許多經費，生育率仍每下愈況，質疑「政府到底有沒有心要解決」，對此，蘇貞昌回應「是有心啦！但是確實效果不是立竿見影」，並承諾會參考他國政策，盼讓台灣急起直追。

蔣萬安質詢時指出，蔡政府上任至今，針對少子化對策投入許多經費卻成效不彰，2016年新生兒人口還有20多萬，逐年遞減至2020年探底，只剩下16萬，去年死亡人口17萬多人，首度出現人口負成長，感嘆台灣人口出現「生不如死」，已是嚴重警訊。

蔣萬安接著舉日本為例，2015年將首次人工受孕的治療補助上限提高2倍、企業為不孕女員工提供停職及產假制度，2016年日本試管嬰兒新生人數創新高，平均每18名新生兒中就有一個是試管嬰兒；新加坡則提供16週有薪產假、2週有薪陪產假，設置「兒童發展帳戶」，由政府、父母以1:1方式存入專款，協助父母育兒。

蔣萬安批評，政府不管投入多少經費，生育率還是每下愈況，認為政府完全低估少子化問題惡化速度，政策也是頭痛醫頭、腳痛醫腳，「政府有沒有心要解決？」蘇貞昌回答，「是有心啦！但是確實效果不是立竿見影。」

蔣萬安呼籲，由行政院主導成立跨部會之少子化政策小組，系統性規劃我國之少子化政策，並建議比照日本「少子化社會對策基本法」制定我國因應少子化問題之專法。

蘇貞昌則回應，政府做的還有不足，別的國家的做法也確實有效，會參考他國政策，希望能讓台灣急起直追。

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